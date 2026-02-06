Asse mediano e 131 dir, doppio incidente e code 

È stata un’altra giornata di caos per il traffico in città. Ieri due incidenti hanno paralizzato l’Asse mediano e la 131 dir. I primi disagi si sono registrati poco prima delle 13, sull’Asse, a causa di uno scontro tra due auto all’altezza dello svincolo in via dei Conversi in direzione Pirri. È intervenuta la Polizia locale per verificare l’esatta dinamica del sinistro e soprattutto per gestire la viabilità, rimasta a lungo bloccata. Non è stata invece necessaria la chiamata al 118 perché i conducenti e i passeggeri all’interno dei due mezzi non hanno riportato alcuna ferita. Nel tardo pomeriggio, un altro incidente ha mandato in tilt la 131 dir con uno scontro avvenuto lungo la strada dell’ex inceneritore in direzione Sestu. Fortunatamente, anche in questo caso, nessuno è rimasto ferito, mentre la Polizia locale si è dovuta occupare della gestione del traffico.

