Asse Lega-FI, il tempo a favore di Solinas 

Il tempo gioca a favore di Christian Solinas. Nel senso che, a novanta giorni circa dalle Regionali, le settimane che trascorrono senza fare sintesi sul candidato alla presidenza sono il segnale di una tendenza del centrodestra a voler confermare il governatore uscente. La partita – come è noto – è nazionale. Al voto sono chiamate cinque regioni: oltre alla Sardegna, la Basilicata, l’Abruzzo, l’Umbria e il Piemonte. Lega e Forza Italia spingono per riproporre gli uscenti, per Fratelli d’Italia questa non può e non deve essere considerata una regola.

Gli scenari

Le ragioni di questo asse Carroccio-azzurri sono facilmente comprensibili: il partito di Salvini sta difendendo quello che ha già in Sardegna con Solinas (Psd’Az) e con Donatella Tesei in Umbria, il partito fondato da Berlusconi vuole conservare il Piemonte con Cirio e la Basilicata con Vito Bardi. Ma rispetto alle Regionali del 2019 gli equilibri sono cambiati. FdI è diventato il primo partito d’Italia e non intende presentarsi al voto di marzo con un solo candidato (l’uscente Marsilio in Abruzzo) anche perché – ha ribadito anche nei giorni scorsi Francesco Lollobrigida – il partito ha dimostrato la sua disponibilità rinunciando alla ricandidatura di Musumeci in Sicilia.

Per ottenere l’opzione in Sardegna, lo snodo è la Basilicata, dove FdI vorrebbe che fosse candidato un leghista, così da avere terreno libero nell’Isola. Ma il nodo deve essere particolarmente ingarbugliato: è difficile infatti convincere il coordinatore di FI Antonio Tajani a fare un passo indietro su Bardi che è uomo di sua assoluta fiducia. Ora, la competenza a fare sintesi è del tavolo nazionale che però i partiti non si decidono a convocare.

Avanti tutta

Nell’attesa, il segretario del Psd’Az Solinas va dritto per la sua strada, forte del sostegno dei vertici nazionali della Lega come il vice segretario nazionale Andrea Crippa (visto nell’Isola già due volte negli ultimi giorni), o come il deputato Eugenio Zoffili (tre giorni fa presente alla riapertura del ponte di Oloè). Crippa, in particolare, ha “teorizzato” la regola degli uscenti. E il governatore, per non sbagliare, ha appena firmato lo stanziamento dei cinquanta milioni di euro per lo stadio del Cagliari. Avrebbe potuto farlo prima, ma l’ha fatto. Comunque in tempo utile. E adesso la patata bollente ritorna nelle mani del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, cioè di colui che il 6 ottobre scorso, al tavolo nazionale delle Regionali, Giovanni Donzelli aveva indicato come il nome di FdI per la presidenza della Regione.

Solinas va avanti con il sostegno dei suoi assessori, in particolare di Antonio Moro (Trasporti), che è anche presidente del Psd’Az. Ieri Moro è intervenuto a “L’Attimo fuggente”, programma condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su Radio Giornale Radio. «Alla base dell'accordo programmatico con Fratelli d'Italia c'è la guida sardista della coalizione», ha spiegato, «e se questo accordo viene meno, prenderemo altre decisioni con coraggio».

«Senza di noi si perde»

Per poi avvertire che «senza i sardisti il centrodestra perde le elezioni. La partecipazione del Psd'Az è fondamentale per la coalizione: lo schema con solo la destra italiana non è mai stato accolto positivamente dai sardi». Un veto sulla candidatura di Christian Solinas da Giorgia Meloni e Fdi? «Non mi risulta che sia stato formalizzato alla riunione di coalizione, ma nessuno può mettere veti». Per quanto riguarda l'ipotesi di un'alleanza tra il Psd'Az e la coalizione guidata da Renato Soru frena ma non esclude nulla: «Da oltre 20 anni facciamo alleanze solo sulla base dei programmi. Adesso è prematuro parlarne: abbiamo dimostrato di avere come primo obiettivo mantenere unita la nostra coalizione».

