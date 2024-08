Assassinio di Sharon Verzeni,  ascoltato nuovamente il compagno 

BERGAMO. I carabinieri hanno convocato di nuovo come persona informata sui fatti Sergio Ruocco, il compagno di Sharon Verzeni, la barista di 33 anni uccisa con quattro coltellate la notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio mentre camminava in via Castegnate a Terno d’Isola, il paese della Bergamasca dove viveva. L’uomo, idraulico di 38 anni, subito dopo il delitto aveva raccontato ai carabinieri e al Pm che quando Sharon era uscita di casa per la sua consueta passeggiata serale lui, che l’indomani doveva svegliarsi presto, era andato a letto. Le immagini delle telecamere di due abitazioni vicine non avevano ripreso nessuno uscire dalla loro casa dopo Sharon. Ieri la nuova convocazione al comando provinciale, dove Ruocco è giunto nel primo pomeriggio accompagnato dal padre. Nulla di inatteso, per la verità: si era già ipotizzato che sarebbe stato risentito perché le indagini sull’omicidio per ora non hanno portato ad alcuna svolta.

