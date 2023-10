“Assassinio a Venezia” Provaci ancora, Poirot!  

Pensando a un cineasta che ha saputo fare dell’adattamento cinematografico una scelta espressiva fortemente riconoscibile, il nome di Kenneth Branagh non può che darsi per scontato. L’attore e regista britannico di consolidata esperienza teatrale ha riproposto negli anni alcuni capolavori della letteratura e della drammaturgia, dando vita a titoli per il grande schermo che alla cura scrupolosa del contenuto originale uniscono una direzione artistica e visiva del tutto personali. Dopo il rifacimento di opere immortali come “Enrico V” e “Hamlet” di William Shakespeare, Branagh nutre da qualche tempo una spiccata inclinazione per i classici del giallo. E in linea con “Assassinio sull’Orient Express” e “Assassinio sul Nilo” - firmarti dalla regina del brivido Agatha Christie - è ora la volta di “Assassinio a Venezia”, tratto dall’opera del 1969 “Poirot e la strage degli innocenti”. Dopo le atrocità del secondo conflitto mondiale il detective belga Hercule Poirot si ritira a Venezia in totale solitudine, interrompendo le consuete attività investigative. In compagnia della guardia privata Vitale trascorre le giornate accudito da una tiepida e reiterata routine, quando la scrittrice e sua vecchia amica Ariadne Oliver in visita presso la sua abitazione stuzzica la sua curiosità alludendo a una medium dalle doti straordinarie, capace di mettersi in contatto con l’oltretomba senza ricorrere a trucchi o ciarlatanerie di sorta.

La storia

La sera di Halloween, i due partecipano a una festa presso il palazzo - che molti riterrebbero infestato da presenze oscure - della ex cantante lirica Rowena Drake. Al termine dei festeggiamenti si assiste a una seduta spiritica con pochi scelti, ove la medium Joyce Reynolds dà sfoggio delle sue innate capacità provando ad evocare lo spirito di Alicia, la figlia defunta della signora Drake, suicidatasi dopo aver rotto un fidanzamento ed aver subito gravi problemi di salute. Una banale occasione per Poirot di scovare la realtà dietro la finzione diverrà presto lo scenario di un crimine, obbligandolo a far nuovamente affidamento sulla sua rodata esperienza per scovare il responsabile e aver salva la vita. Ciò che contraddistingue l’adattamento rispetto ai titoli precedenti è la volontà di rievocare lo spirito originario enfatizzandolo con atmosfere tipicamente horror: oltre ai ricorrenti jump scares e alle inquietanti inquadrature di sbieco, una persistente sensazione di mistero ed imprevedibilità trova sfogo nel fascino tetro del borgo veneziano battuto dalla pioggia.

Rara abilità

Grande enfasi viene riposta nei dettagli, che oltre a suggerire discretamente i punti essenziali dell’investigazione fomentano ancor più la sensazione pruriginosa e sconfortante di un luogo ammantato di inquietudine. Anche in veste di protagonista Branagh non passa inosservato, grazie alla rara abilità di celare la caratterizzazione dei suoi personaggi dietro piccoli particolari, conferendo a Poirot una radicata concretezza anche nei brevi spazzi di eccentricità. Ancora una volta assistiamo ad un’operazione competente ed ispirata nel chiaro intento di rinvigorire, avvalendosi del mezzo filmico, il contenuto di partenza. Che lo si osservi più per le doti interpretative o per il caratteristico taglio nelle riprese, Branagh non manca un colpo nel dar prova ai suoi spettatori di un’ormai assodata maestria.