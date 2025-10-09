VaiOnline
Pescara.
10 ottobre 2025 alle 00:26

Assassinata per strada dall’ex, un proiettile sfiora il nipote 12enne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pescara. Ha aperto il fuoco in strada, in mezzo alla gente del paesino di Lettomanoppello. Antonio Mancini, 69 anni, ha ucciso a colpi di pistola l’ex moglie Clelia Mancini, 56, mentre era ferma per strada, tra la farmacia e un negozio. Accanto alla dona c’era il nipotino 12enne, rimasto miracolosamente illeso: secondo la ricostruzione che circolava ieri nel piccolo centro del Pescarese un proiettile lo ha sfiorato, ma senza provocargli lesioni. Gli altri hanno colpito all’addome Clelia Mancini, morta prima che i soccorritori, arrivati in ambulanza e in elicottero, potessero fare nulla per lei.

Dopo l’agguato Antonio Mancini si è dato alla fuga sulla sua auto, inseguito dai carabinieri accorsi subito dopo la segnalazione dei colpi di pistola in Largo Assunta. L’uomo ha percorso ad alta velocità circa quattro chilometri, allontanandosi da Lettomanoppello per raggiungere il ristorante del paesino di Turrivalignani da dove ha continuato a sparare, colpendo il vetro posteriore di un’automobile parcheggiata nei pressi. Poi si è arreso: si è seduto per terra e ha lasciato che i carabinieri lo disarmassero e lo arrestassero. Secondo i primi accertamenti, l’arma che ha usato era stata rubata a un agente di polizia penitenziaria nel 2011. L’ennesimo femminicidio ha sconvolto la comunità di Lettomanoppello, poco più di duemila abitanti.

Clelia e Antonio Mancini erano separati di fatto da anni, ma non avevano mai formalizzato davanti a un giudice la fine del loro matrimonio. Lei faceva la sarta, di lui ieri in paese non si ricordavano particolari attività ma piuttosto un passato segnato da problemi giudiziari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Speleosub muore a Su Gologone

l F. Ledda
La svolta

Gaza, si esulta ma c’è cautela Tel Aviv, attesa per gli ostaggi

Nella Striscia riappare la speranza tra le macerie: «Viviamo nelle tende, non abbiamo più cibo»  
La tragedia

Esperto speleosub muore nelle acque di Su Gologone

Sotto sequestro l’attrezzatura usata Il sindaco di Oliena: missione di ricerca 
Fabio Ledda
Il delitto di Palau

La madre di Ragnedda: «Non credo a mio figlio, deve stare in carcere»

L’imprenditore dimesso da Psichiatria e riportato nel carcere di Bancali 
Andrea Busia
Consiglio

Gli ex presidenti:«Riforme bipartisan o falliranno ancora»

Nella commissione per la Statutaria le proposte dei leader del passato 
L’emergenza

Febbre del Nilo, quarta vittima del virus

Morto un 77enne di Paulilatino, i familiari: servono interventi mirati, malattia da non sottovalutare 
Valeria Pinna
Cronaca

Suonano le sirene: incendio alla Saras Una notte di paura

Allarme alle 3,30 nella raffineria Comune e sindacati: serve chiarezza 
Ivan Murgana