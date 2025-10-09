Assassinata per strada dall’ex, un proiettile sfiora il nipote 12enne 

Pescara. Ha aperto il fuoco in strada, in mezzo alla gente del paesino di Lettomanoppello. Antonio Mancini, 69 anni, ha ucciso a colpi di pistola l’ex moglie Clelia Mancini, 56, mentre era ferma per strada, tra la farmacia e un negozio. Accanto alla dona c’era il nipotino 12enne, rimasto miracolosamente illeso: secondo la ricostruzione che circolava ieri nel piccolo centro del Pescarese un proiettile lo ha sfiorato, ma senza provocargli lesioni. Gli altri hanno colpito all’addome Clelia Mancini, morta prima che i soccorritori, arrivati in ambulanza e in elicottero, potessero fare nulla per lei.

Dopo l’agguato Antonio Mancini si è dato alla fuga sulla sua auto, inseguito dai carabinieri accorsi subito dopo la segnalazione dei colpi di pistola in Largo Assunta. L’uomo ha percorso ad alta velocità circa quattro chilometri, allontanandosi da Lettomanoppello per raggiungere il ristorante del paesino di Turrivalignani da dove ha continuato a sparare, colpendo il vetro posteriore di un’automobile parcheggiata nei pressi. Poi si è arreso: si è seduto per terra e ha lasciato che i carabinieri lo disarmassero e lo arrestassero. Secondo i primi accertamenti, l’arma che ha usato era stata rubata a un agente di polizia penitenziaria nel 2011. L’ennesimo femminicidio ha sconvolto la comunità di Lettomanoppello, poco più di duemila abitanti.

Clelia e Antonio Mancini erano separati di fatto da anni, ma non avevano mai formalizzato davanti a un giudice la fine del loro matrimonio. Lei faceva la sarta, di lui ieri in paese non si ricordavano particolari attività ma piuttosto un passato segnato da problemi giudiziari.

RIPRODUZIONE RISERVATA