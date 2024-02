Assassinata in casa, il marito è sparito 

Padova. È una 41enne di Padova, Sara Buratin, madre di una ragazzina di 15 anni, l’ultima vittima di un femminicidio. È stata uccisa a coltellate e abbandonata nel cortiletto della casa della madre, che era andata a trovare a Bovolenta. I sospetti si sono indirizzati subito sul marito, un 39enne che lavora come caldaista in un’azienda della zona e da subito si è reso irreperibile.

I sommozzatori

I carabinieri lo hanno cercato per ore finché si è fatta concreta l’ipotesi che il furgone dell’uomo sia finito nelle acque in piena del fiume Bacchiglione: sulla strada che costeggia l’argine, in località di Ca' Molin, sono stati trovati segni evidenti di pneumatici in direzione del fiume. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno tentato un’immersione ma hanno dovuto desistere a causa della fortissima corrente. In serata si era idi una barca speciale dotata di sonar per individuare il furgone sott’acqua,ma con il buio e il fiume ingrossato dalla pioggia - era previsto un’ondata di piena intorno alle 23 - non era sicuro che l’operazione potesse essere portata a termine già in serata.

Ritrovata l’arma

In paese qualcuno ha riferito di aver visto Sara Buratin e il marito litigare davanti a casa un paio di giorni fa, altri riferiscono di aver raccolto le confidenze della mamma della 41enne, che avrebbe parlato di qualche problema. E anche se finora, confermano i carabinieri, non sono stati raccolti sulla scena del delitto elementi probatori per indicare nel marito l’autore del delitto, è evidente che l’irreperibilità dell’uomo e le ricerche del suo corpo facciano ipotizzare agli investigatori un suo progetto di omicidio-suicidio. La madre di Sara dopo aver scoperto il cadavere ha accusato un malore. La morte sarebbe sopraggiunta in brevissimo tempo, a causa della gravità delle ferite. L’arma usata per il femminicidio, un coltello da lavoro, è stata trovata nello stesso cortile.

