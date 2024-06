Assange torna in Australia, l’abbraccio con moglie e figli  

Canberra. Pugno chiuso, abito scuro un po’ stropicciato dopo 72 ore di volo, un sorriso largo ma stanco. Appare così Julian Assange quando, alle 21.15 ora locale, atterra all’aeroporto di Canberra, atteso dai famigliari e da decine di sostenitori australiani che per 14 anni hanno fatto il tifo per lui.

Il fondatore di Wikileaks, 52 anni, è finalmente un uomo libero dopo aver chiuso definitivamente il suo calvario giudiziario poche ore prime dichiarandosi colpevole, «di cospirazione per ottenere e diffondere informazioni sulla difesa nazionale», davanti alla giustizia americana nel tribunale di Saipan, sulle Isole Marianne Settentrionali, territorio Usa nell’Oceano Pacifico. Non parlerà per ora il giornalista australiano, non racconterà subito la sua odissea di anni trascorsi dentro l'ambasciata dell’Ecuador e poi in prigione in Gran Bretagna. «Julian ha bisogno di tempo per riprendersi, ha trascorso più di cinque anni in un carcere di massima sicurezza, deve abituarsi alla libertà», spiega la moglie Stella, che, in questi anni, da avvocata e da compagna si è battuta per riportarlo a casa dai suoi due figli. Il bacio appassionato che i due si scambiano sotto la scaletta dell’aereo con l'australiano che solleva in aria la donna racconta tutta la tensione di questi anni.

Se nel mondo l'opinione pubblica continuerà a dividersi tra chi lo considera un eroe per aver denunciato le malefatte di Washington e chi lo ritiene un criminale per aver messo a repentaglio la sicurezza Usa, la vita dei soldati americani e le fonti di intelligence, non è così nel suo Paese natale. Il premier Antony Albanese è convinto di «aver fatto la cosa giusta» a fare pressioni su Joe Biden. Ora l’obiettivo finale resta la grazia, la cancellazione del reato che il fondatore di Wikileaks ha dovuto ammettere per firmare il 24 giugno a Londra il patteggiamento. L’udienza a Saipan si svolge senza intoppi: dopo essersi dichiarato colpevole ha scherzato con la giudice Ramona Manglona. Ma quando il giudice gli ha chiesto cosa avesse fatto per commettere il reato di cui è accusato, Assange ha risposto: «Ho incoraggiato la mia fonte a fornire informazioni classificate al fine di pubblicarle. Credo che il Primo emendamento protegga tale attività...».

