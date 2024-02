«Assange rischia di morire» 

Londra. « Julian Assange morirà se verrà estradato negli Stati Uniti». È l’appello disperato lanciato a Londra da Stella Assange, la moglie dell’attivista australiano rinchiuso nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh nella capitale britannica, mentre si avvicina l’udienza della prossima settimana (il 20 e 21 febbraio) in cui all’Alta Corte si deciderà dell’appello finale per impedire il trasferimento negli Usa del fondatore di Wikileaks. «La sua salute sta peggiorando, fisicamente e mentalmente. La sua vita è in pericolo», ha detto ancora la moglie dell’attivista. «Verrà messo in un buco così profondo che non credo che lo rivedrò mai più», ha aggiunto emozionata la legale sudafricana che ad Assange ha dato due figli durante i 7 anni del suo asilo nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra. Già nel Regno Unito, ha sottolineato la moglie, viene tenuto in isolamento e trascorre più di 22 ore al giorno dietro le sbarre. A 52 anni, risulta invecchiato prematuramente. Negli Usa Assange è accusato di aver pubblicato circa 700.000 documenti riservati relativi alle attività militari e diplomatiche Usa, a partire dal 2010. Se colpevole rischia una pena di 175 anni secondo i suoi legali.

