Assalto ultrà ai bus: 5 Daspo 

L’aggressione, con lancio di fumogeni e pietre ai bus del Ctm che stavano accompagnando i tifosi del Palermo alla Unipol Domus lo scorso 13 maggio per la partita di calcio tra il Cagliari e la squadra siciliana, costa caro a cinque ultra degli Sconvolts: denunciati dalla Digos, i tifosi tra i 20 e 44 anni, hanno ricevuto un Daspo di gruppo, emesso dal questore, della durata da 3 a 7 anni.

L’attacco

Un’ora prima del match, un gruppo di Sconvolts – come ricostruito dalla Polizia – aveva raggiunto viale Ferrara, sbucando dai palazzi di Sant’Elia e da quelli di San Bartolomeo, nel momento del passaggio dei due pullman con a bordo i tifosi del Palermo, ovviamente scortati dalle forze dell’ordine. È iniziato un lancio di pietre e fumogeni che hanno danneggiato i bus e provocato un piccolo incendio nelle sterpaglie. Poi c’era stata la fuga, con gli agenti che avevano evitato anche un possibile contatto tra le tifoserie. I poliziotti della Digos erano riusciti a identificare cinque ultra cagliaritani, denunciati per radunata sediziosa, lancio di materiale pericoloso in occasioni di manifestazioni sportive, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e porto di armi e oggetti atti a offendere.

Le indagini

Gli accertamenti sono proseguiti con l’attività degli agenti della Polizia Anticrimine: sono così scattati i Daspo. I provvedimenti variano dai 3 ai 7 anni tenuto conto dei precedenti amministrativi e penali degli ultra. Il gruppo di cinque persone non potrà accedere negli stadi e impianti sportivi del territorio nazionale dove si disputano partite di calcio – a qualsiasi livello agonistico, professionistico, dilettantistico, giovanile, ma anche amichevoli e per finalità benefiche – nonché alle partite della nazionale italiana e di tutte le squadre italiane o estere che verranno disputate nel territorio nazionale e all’estero: i cinque non potranno trovarsi nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto delle tifoserie ospiti presenti a Cagliari. Le indagini vanno avanti perché altri violenti potrebbero essere identificati e denunciati, con conseguente Daspo, compresi i tifosi del Palermo. E proprio oggi è in programma la sfida di Coppa Italia tra Cagliari e Palermo. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA