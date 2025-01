Assalto ucraino a Saccargia, 800 ettari di pannelli 

Volodymyr Zelensky lo ha accusato in pubblica piazza di ordire un colpo di Stato per rovesciarlo dalla Presidenza dell’Ucraina in accordo con la Russia. Per le Corti di Giustizia di Vladimir Putin , invece, l’accusa è più circoscritta: ha finanziato il “terrorismo" dell' Azov Regiment , il “battaglione” protagonista della battaglia di Mariupol , quella che ha portato alla distruzione della “sua” acciaieria di Azovstal . Lui è Rinat Leonidovič Achmetov , professione oligarca, anche se non gradisce la definizione.

Oligarca di Saccargia

La storia della sua ascesa miliardaria, invece, è controversa, per rapporti e tempistiche, tutta, però, legata alla mastodontica dismissione “post” comunista dei gioielli pubblici, industriali, energetici e minerari. Un patrimonio infinito, “acquisito” a piene mani dagli uomini vicini al potere, sia sul versante russo che ucraino. La classifica più celebre, quella di Forbes , negli ultimi anni ne registra la caduta dall’olimpo dei più ricchi al mondo, finito al 785° posto, ma cristallizza, nonostante tutto, la leadership in terra d’Ucraina con un patrimonio stimato di 4 miliardi di dollari. A ridurre ai minimi termini il suo “tesoro” oligarchico sono stati nell’ordine la guerra con la Russia, ma anche la legge, quasi ad personam”, che gli ha “apparecchiato” Zelensky per portargli via l’impero mediatico-televisivo con il quale teneva sotto scacco il governo di Kiev.

Causa a Putin

L’ha presa male, ma non si è disperato. In cuor suo pensa di rifarsi: a giugno 2022, si è preso la briga di fare causa nientemeno che a Vladimir Putin. Alla Corte europea dei diritti dell'uomo ha denunciato «gravi violazioni dei suoi diritti di proprietà», chiedendo indefiniti "miliardi di dollari" per pagare i danni causati dal blocco, il saccheggio, la distruzione e il furto del suo grano e metallo dall'Ucraina alla Russia. Ne ha ben donde di prendersela con lo zar di Russia: gli ha raso al suolo acciaieria, centrali elettriche, pale eoliche e pannelli fotovoltaici. L’oligarca senza patria, detestato da Zelensky, perseguito da Putin, non si è arreso: dal tracollo al nuovo Eldorado energetico europeo il passo è breve.

Eldorado sardo

Troppo vicini i suoi affari all’Italia green , quella che regala soldi a tutti in cambio di pale e pannelli, per non tentare la scalata al sole e al vento di Sardegna. Del suo “ new deal ” “verde” si sa poco, un dato, però, è certo: ancor prima di iniziare lo sbarco in Europa ha messo sotto tiro l’Isola dei Nuraghi. Quasi avesse al suo fianco un navigato “suggeritore” altolocato, scaltro ed esperto, l’oligarca d’Ucraina non ci ha messo molto a studiare e mettere in pratica trucchi e trucchetti del novello imprenditore del sole e del vento nel Bel Paese. Non si spiegherebbe diversamente il motivo per il quale " mister Achmetov ” ha dovuto ricorrere, sotto i fuochi d’artificio di Capodanno, all’antico sotterfugio di una modesta “srl” da diecimila euro per candidarsi a sbancare il promontorio della Basilica di Saccargia, già sotto attacco dai petrolieri del vento. Un’operazione tutta sottotraccia con tanto di nome da gita fuori porta: Erulagreensolar srl, in realtà 100% di proprietà del gruppo energetico di proprietà dell’oligarca : Dtek . Il progetto di “sbancamento” agrivoltaico è top secret , ancora segregato nei faldoni del server del Ministero dell’Ambiente, deputato ad avviare le procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale. Per scoprire, però, chi si celi dietro questa modesta società di campagna bisogna aprire i database dei personaggi che la “rappresentano” in terra sarda. Il nome più esplicito è quello dell’amministratore unico: Yurii Obodovskyi, un giovanotto di Kyiv , capitale ucraina, spedito a governare, in apparente solitudine, prima il novanta per cento dell’anonima società e poi l’intero capitale della “Erula” company . La ragione sociale della compagine ucraina è senza remore: silvicoltura. Per trovare il suo vero business bisogna “scavare” in profondità, per scoprire che in realtà per attività agricole intendono quelle « connesse con la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche ». Non avendo un solo metro quadro di terra, « per conseguire l'oggetto sociale la società' potrà quindi prendere in affitto e/o acquistare terreni e aziende agricole, proporre miglioramenti fondiari o di trasformazione dei terreni agricoli, costruire fabbricati e manufatti rurali ». E soprattutto potrà perseguire: « promozione e realizzazione di nuove iniziative produttive inerenti la costruzione e la gestione di impianti industriali per la produzione e la fornitura di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili e assimilate con particolare riferimento alla fonte di energia solare, eolica... ».

Casse oligarchiche

Insomma, alla faccia della silvicoltura, il magnate ucraino punta alla conquista di terre e sole di Sardegna per “rimpinguare” le casse oligarchiche messe a dura prova da Putin e Zelenksy . Per farlo ha varcato le soglie dei potenti Palazzi di Roma: obiettivo un “colossale” progetto agrivoltaico, il più grande mai presentato nell’Isola, se si esclude quello dei cinesi bocciato nei mesi scorsi, da realizzarsi nel crocevia di Saccargia, tra Ploaghe e Chiaramonti, nel cuore del Logudoro. La potenza dell’impianto è spropositata: 234,5 megawatt, energia solare per non meno di 250/300.000 persone.

1.200 campi di calcio

Una distesa di pannelli che, in proporzione con quelli già presentati, dovrebbe raggiungere gli 800 ettari, un’estensione pari a 1.200 campi di calcio. Un vero e proprio piano d’invasione dell’Isola da parte di Dtek , il colosso energetico dell’oligarca ucraino, considerato che qualche settimana fa, prima della presentazione del progetto di Saccargia ha acquisito dalla spagnola Enerland quattro impianti agrivoltaici non entrati ancora in esercizio in provincia di Nuoro, con un potenza totale di 166 megawatt. Un risiko ucraino in terra sarda tale da far intravedere una regia occulta “misteriosa”, dispiegata grazie a potentati pronti a favorire senza pudore l’occupazione agrivoltaica di quella che fu l’Isola delle vacanze degli oligarchi russi.

Mille euro, un milione

Ultimo dettaglio non irrilevante: l’undici dicembre scorso, appena due giorni dopo la presentazione del progetto “sardo” al Ministero dell’Ambiente, al numero nove di via Broletto a Milano, nello studio di " Legance Avvocati Associati", veniva siglato un contratto di vendita, il cui testo è nelle nostre mani: è ceduto alla società dell’oligarca ucraino il 10% del capitale mancante per il possesso dell’intera proprietà della “ Eurulagreensolar ”, la società da appena diecimila euro candidata a realizzare l’invasione di pannelli alle pendici di Saccargia. Per comprare quei “mille” euro di capitale il magnate ucraino “sborsa” un « corrispettivo per la cessione della Quota di Euro 1.191.000,00 che saranno corrisposti entro 2 giorni lavorativi dalla firma del presente atto sul conto corrente bancario del Venditore ». Per un progetto appena presentato non sembra poco. Incassa il ricco premio una società di Reggio Emilia. Miracoli ucraini in terra sarda.

