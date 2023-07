Assalto No Tav, bloccata l’autostrada 

Nei loro appelli i No Tav l'avevano chiamata «una passeggiata ai forti della devastazione». Ma quella che è andata in scena ieri pomeriggio in Val di Susa, nel Torinese, è stata un’escalation di violenze, che ha avuto come obiettivi i due cantieri della Torino-Lione, a San Didero e a Chiomonte.

Incappucciati

Oltre un’ora di assalti in cui gruppi di incappucciati hanno lanciato molotov, bombe carta, sassi, petardi con mortai artigianali, costringendo le forze dell'ordine a chiudere l'autostrada A32 verso Bardonecchia. La marcia, a cui hanno partecipato in duemila, è partita da Venaus, sede del del Festival Alta Felicità organizzato dal movimento No Tav. Presenti i giovani dei collettivi ecologisti locali e gli antagonisti provenienti da varie città d'Italia e dall'estero.

In testa al serpentone uno striscione con la scritta: “Siamo la natura che si ribella”. A Susa il corteo si è diviso: una parte verso Chiomonte, l'altra a San Didero, dove c'è stato l'attacco più pesante. I manifestanti hanno acceso fumogeni colorati per nascondere una cinquantina di attivisti che si cambiavano d'abito, passando da magliette e bermuda a lunghe tute blu in cerata, passamontagna, cappucci e maschere anti-gas. Poi hanno lanciato di tutto, mentre le forze dell'ordine hanno risposto con i lacrimogeni e idranti. Un'azione pianificata nei minimi dettagli, al punto che quando un gruppo finiva il proprio arsenale, c'era il cambio con un altro gruppo.

Condanna politica

Nell’assalto, con un paranco meccanico i No Tav hanno agganciato il cancello principale e hanno cercato di tirarlo giù. A Chiomonte intanto altri incappucciati, con scale e cesoie, hanno staccato alcuni metri di filo spinato posto in cima alle recinzioni. Poco dopo le 17.30 gli attacchi sono terminati, lasciando a terra un tappeto di massi e arnesi usati nell'assalto. Gli episodi di violenza sono stati condannati dagli esponenti politici locali.

