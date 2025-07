Assalto nelle spiagge, allarme inciviltà 

Contenti ma preoccupati. Le spiagge del litorale di Santa Giusta (Sassu, Abarossa e Buca Frumini) non sono mai state così affollate. Per gli amministratori comunali una sorpresa che sta diventando difficile da gestire. Soprattutto alla luce dei recenti atti vandalici, furti e abbandono dei rifiuti. Ecco perché chiedono alle forze dell’ordine più controlli. Ma non solo, il sindaco Andrea Casu ha deciso di emanare una nuova ordinanza per l'uso della fascia costiera che rafforza i divieti imposti della Capitaneria di porto.

L’assalto

Trovare parcheggio è un’impresa quotidiana, forse anche perché in questo litorale la sosta è libera. «Un afflusso mai registrato - spiega il vicesindaco, Pierpaolo Erbì - Questo ci fa piacere ma con solo i nostri vigili urbani non possiamo garantire la sicurezza». A Santa Giusta non ci sono nemmeno barracelli, «per cui chiediamo alle forze dell’ordine una presenza maggiore con più passaggi al giorno». dice Erbì.

I problemi

Anche perché le denunce non mancano. «In tanti, dopo aver fatto una passeggiata in riva al mare, non hanno più ritrovato l’asciugamano - precisa Erbì - Sono state danneggiate anche diverse auto e poi ci sono i soliti incivili che abbandonano in strada le buste piene di rifiuti». La folla potrebbe aumentare ancora, visto che la stagione è appena iniziata, «Anche perché riusciamo comunque a offrire diversi servizi, dai quelli igienici al salvamento a mare che inizierà a breve», conclude Erbì.

L’ordinanza

Il sindaco ha emanato un'ordinanza elencando tutti i divieti; dal non installare tende e gazebo al campeggio lungo tutta la costa. Niente pesca da terra e neppure occupare con ombrelloni, sedie a sdraio i 5 metri di spiaggia dalla battigia, destinata al transito.

