Assalto nel salotto di Eleonora 

La prima è andata anche oltre le più rosee aspettative. Le luci di “Shopping sotto le stelle” si sono riaccese nel centro storico con numeri record. Vetrine illuminate e strade prese d’assalto nella serata inaugurale dell’ormai collaudata manifestazione promossa dal Centro commerciale naturale, in collaborazione con la Confcommercio e il Comune.

«Siamo soddisfatti»

«Siamo molto soddisfatti - commenta Rita Musso, alla guida dell’associazione che raggruppa gli esercizi del centro cittadino - ovviamente tutto è perfettibile, ma è stato un buon inizio».

Sono 62 le attività che hanno aderito al programma con un investimento di 140 euro per sette serate (tutti i martedì di luglio e agosto, ad eccezione di Ferragosto). Qualcuno ha scelto di partecipare solo ad alcuni appuntamenti. Negozi aperti dalle 22 alle 24 e un ricco calendario di eventi collaterali ad accompagnare gli acquisti al chiaro di luna. Non è un caso se gli organizzatori hanno battezzato la quindicesima edizione “Scintillio in centro”: titolo che richiama l'anniversario di cristallo, ma anche l'augurio per una stagione brillante dopo gli anni bui della pandemia. I commercianti ci sperano, anche se l’opinione dominante dietro i banconi è che le notti bianche siano più una ottima vetrina che un'occasione per fare affari.

Dai negozi

«II fatturato non cambia con l'apertura serale - spiega una commessa del negozio di abbigliamento Motivi, in piazza Roma - le vendite si concentrano principalmente durante la giornata. Vero è che “Shopping sotto le stelle” crea movimento, curiosità. E magari la cliente che durante la passeggiata nota un capo, l'indomani torna a misurarlo con calma e lo acquista». Si confida nei saldi per recuperare un avvio di stagione partito in sordina.

In cassa

«Purtroppo, complice il meteo bizzarro, a maggio e giugno si è lavorato poco e niente - osserva Marinella Bordignon, dello store Calzedonia - Anche quest'anno aderiamo alla manifestazione soprattutto per offrire un servizio al pubblico, le aspettative sugli scontrini non sono alte: la sera si dà un'occhiata tra la merce, ma si compra poco». Insomma, è più un investimento di immagine.

Per invogliare gli acquisti, quest’anno è attivo il concorso “Più compri più vinci”: le tesserine per la raccolta punti vengono consegnate dopo il primo acquisto di almeno 10 euro effettuato dalle 22. I primi 10 che completeranno la tessera con dieci bollini vinceranno un carnet di buoni sconto di 50 euro.

L’obiettivo

Sorridono i titolari di bar, pizzerie e ristoranti, che hanno riempito strade e piazze del centro con i loro tavolini rendendo talvolta difficile anche la passeggiata. La prima notte bianca (e caldissima) è scivolata via tra un cocktail e buon pasto al ritmo della musica anni Cinquanta.

Molti commercianti hanno risposto all’invito degli organizzatori che hanno scelto per l’esordio un tuffo nel passato. Con la collaborazione dei Vespa Club provinciali, del Fiat 500 club, dell'associazione La Volantina, in tutte le vie dello shopping sono stati posteggiati veicoli d'epoca.

«Vogliamo rivitalizzare il salotto di Eleonora», conclude Rita Musso.

Le multe

La prima serata di “Shopping sotto le stelle” ha visto come al solito schierati nelle strade molti vigili urbani: a diversi automobilisti sono sfuggiti i divieti di sosta e circolazione scattati alle 20 nelle vie del centro. Risultato, nove auto sono state portate vie con il carroattrezzi.

