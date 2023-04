Una vera e propria invasione militare, da nord a sud dell’Isola, con uno schieramento di ben otto nazioni che stanno convergendo verso la Sardegna. Si tratta di un’operazione congiunta che occuperà porti e aeroporti, poligoni militari e aree civili dal 27 di aprile sino al 26 maggio. In arrivo navi cariche di ogni armamento. Su una nave tedesca i micidiali carri armati di ultima generazione, i Leopard. Saranno impegnati in tutto non meno di tremila militari.

