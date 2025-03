Assalto in piazza a un portavalori 

Ancora una rapina facile nel Nuorese, questa volta ai danni di un portavalori dei Monopoli di Stato. I malviventi, tre, armati di pistole e fucili, e travisati con passamontagna e in tuta mimetica, sono entrati in scena alle 9.30 di ieri in corso Repubblica a Orgosolo, al centro del paese. Il colpo è riuscito: i malviventi si sono portati via venti scatoloni di sigarette, per un bottino di circa 20 mila euro. La rapina nel Comune barbaricino arriva a pochi giorni dall’assalto al portavalori della Mondialpol tra Torpè e Lodè, avvenuto lo scorso 13 marzo. In quel caso il bottino aveva fruttato poco meno di 100 mila euro.

Audacia

Questa volta i malviventi di turno non hanno atteso il furgone in un punto nascosto, ma accompagnati da una bella dose di audacia, sono entrati in azione in pieno giorno, nella strada principale del paese. Hanno atteso l’arrivo del furgone carico di tabacchi, appostati vicino alla tabaccheria S’Istancu in corso Repubblica. Quando l’autista e l’accompagnatore sono scesi dal mezzo per consegnare le sigarette, i tre banditi sono arrivati a bordo di un Fiat Scudo bianco a cui avevano rimosso le targhe. Due banditi, si sono precipitati all’interno della tabaccheria, uno ha bloccato un’auto obbligando l’autista a metterla di traverso in corso Repubblica. Poi ha preso le chiavi e le ha gettate via. Nel frattempo i complici, sotto la minaccia delle armi hanno costretto i gli addetti ai valori bollati ad aprire gli sportelli del furgone. Con calma, hanno caricato venti casse di sigarette sulla Fiat Scudo e si sono dileguati. È la terza volta che avviene nello stesso punto.

L’allarme

Un blitz durato una manciata di minuti, ma solo a rapina consumata le vittime hanno fatti scattare l’allarme. Sul posto i carabinieri della Stazione di Orgosolo ma anche gli uomini el comando Provinciale. È scattata la caccia all’uomo, ma ieri sino a tarda sera nessun esito. Nessuna traccia nemmeno del furgoncino usato per la fuga. Per gli inquirenti però, il fatto che il mezzo fosse senza targhe è un indizio di peso: i malviventi non volevano che fosse identificato, quindi potrebbe anche non essere rubato.

I precedenti

L’ultimo colpo risale all’agosto del 2021, quando due malviventi avevano provato a portare via il furgone carico di valori bollati nell’attimo in cui l’autista era entrato in tabaccheria. Allora il piano fallì: serviva un codice di sblocco per farlo partire. Nel novembre 2018 a Orgosolo erano state rubate sigarette per un valore di 10 mila euro. Nel maggio 2016, a Locoe, sulla strada per Nuoro, tre banditi avevano assaltato un furgone di sigarette e valori bollati: bottino seimila euro. Nel settembre 2015 i malviventi, armi in pugno, rubarono sigarette per diecimila euro.

