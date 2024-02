Assalto in banca, patteggia l’uomo imputato per droga 

Un patteggiamento e due riti abbreviati. È approdata ieri davanti al Gup Luisa Rosetti, l’indagine sulla rapina del 9 maggio 2022 alla Bnl di via Manzoni a Nuoro. L’unico imputato per la rapina, Marco Minimo Prina, difeso da Francesco Lai, sarà giudicato col rito abbreviato. Per lui il pm Riccardo Belfiori ha chiesto il rinvio a giudizio come unico autore individuato. A incastrarlo, un furgone individuato dalla Squadra mobile sul luogo del colpo e utilizzato dai banditi per la fuga. Il mezzo era del fratello di Prina, Francesco, inizialmente finito agli arresti e poi scagionato da Marco Minimo che aveva confessato di essere lui alla guida del Fiat Doblò con cui fuggirono i tre rapinatori.

In due (mai scoperti) entrarono in banca col viso coperto da mascherine e armati portarono via duemila euro. Le intercettazioni fecero emergere un giro di droga. Marco Minimo con Alessio Prina sono accusati di aver coltivato 2000 chili di marijuana. Alessio, difeso da Mario Silvestro Pittalis, ha patteggiato un anno 10 mesi. Nei guai anche Luca Lai, carabiniere difeso da Lorenzo Soro, estraneo a tutta la vicenda, che verrà giudicato con l’abbreviato condizionato: avrebbe ceduto in comodato ad Alessio la sua pistola.

