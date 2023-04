Assalto fotovoltaico tra i carciofeti: il “no” di Villasor  

«Non sono contrario all'energia rinnovabile», anticipa il sindaco Pinna, «Credo che rappresenti il futuro dell'Isola e non solo, ma a patto che gli impianti coprano zone marginali del paese. Bisogna poi capire che devono avere un tornaconto reale e tangibile per le comunità che li ospitano: altrimenti sono mere speculazioni di pochi ai danni di molti». A questo pensiero poi si aggiungono le specificità del territorio, secondo il primo cittadino sorrese: «Villasor è un paese che nei decenni passati ha fatto dell'agricoltura, come i carciofi, la sua punta di diamante. Tutt'ora le nostre campagne sono importantissime per tanti agricoltori e imprenditori che giornalmente ci lavorano e creano posti di lavoro per altri. Altro punto fondamentale: i proprietari dei terreni devono essere d'accordo a cedere gli spazi per questi impianti».

«Va bene l'energia pulita, ma non sfruttiamo il territorio vocato all’agricoltura di qualità e facciamo decidere le amministrazioni comunali e la comunità». Sono le parole del sindaco di Villasor, Massimo Pinna che, sull'onda delle ultime richieste (private) di costruzione di impianti agrovoltaici nelle campagne sorresi, esprime perplessità e dubbi.

Le richieste

Alla base c'è una delle ultime proposte arrivate agli uffici comunali di piazza Matteotti. La società "Verde 8 srl" di Milano ha presentato l'istanza di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico (con annesso un impianto intensivo di produzione agricola di melograni). La struttura andrebbe a coprire anche una fetta di territorio di Serramanna, paese limitrofo a Villasor. Secondo le stime l'impianto sarebbe capace di produrre più di 45 megawatt di corrente continua. Un altro progetto, riguarda la zona Saltu Bia Montis di Villasor e prevede parla di un impianto “fotovoltaico a terra avente potenza nominale 99,9908 megawatt di picco”.

Le perplessità

«Non sono contrario all'energia rinnovabile», anticipa il sindaco Pinna, «Credo che rappresenti il futuro dell'Isola e non solo, ma a patto che gli impianti coprano zone marginali del paese. Bisogna poi capire che devono avere un tornaconto reale e tangibile per le comunità che li ospitano: altrimenti sono mere speculazioni di pochi ai danni di molti». A questo pensiero poi si aggiungono le specificità del territorio, secondo il primo cittadino sorrese: «Villasor è un paese che nei decenni passati ha fatto dell'agricoltura, come i carciofi, la sua punta di diamante. Tutt'ora le nostre campagne sono importantissime per tanti agricoltori e imprenditori che giornalmente ci lavorano e creano posti di lavoro per altri. Altro punto fondamentale: i proprietari dei terreni devono essere d'accordo a cedere gli spazi per questi impianti».

E a proposito della valutazione del territorio, Pinna rilancia: «Non lasciate indietro le amministrazioni, noi dal Municipio possiamo indicare la giusta direzione. Invece spesso, dopo un primo colloquio, ci ritroviamo un po' tagliati fuori dalle valutazioni e dalle discussioni. Bisogna cambiare, questo non è giusto».

L’assalto

E per quanto riguarda le richieste e i progetti presentati al Comune? «Sono cinque quelli arrivati nell’ultimo anno di Municipio», svela Pinna, «uno di questi è relativo a un impianto eolico. Un vero e proprio assalto in una delle zone di maggiore vocazione agricola dell’isola. È impensabile che tutte trovino uno spazio. Non si può sfruttare un territorio in questo modo, per quanto mi renda conto che Villasor è allettante viste le sue campagne e le sue possibilità».

Il precedente

A Villasor poi c’è il precedente dell’impianto fotovoltaico costruito sopra le sere a Su Scioffu, esperienza finita nei tribunali: un anno fa la Corte dei Conti ha condannato la società Twelve Energy a restituire lo Stato 22 milioni di euro di denaro pubblico percepito “indebitamente”, mentre è ancora in corso il procedimento penale per truffa. «Di certo non vogliamo che si ripeta un fatto analogo», chiude Pinna, «ma un progetto anche così grande e fatto bene si può portare avanti, sempre che si trovino accordi con i proprietari dei terreni».

La Sicilia

Sulla questione interviene anche il consigliere di minoranza ed ex sindaco Efisio Pisano: «Ho vissuto il periodo della "febbre da eolico", con le sue promesse di energia pulita e guadagni incredibili. Ora non si parla di quello, anche se sempre di energia si parla. Ma la Regione Sicilia ha bloccato le autorizzazioni per il fotovoltaico: il presidente Renato Schifani vorrebbe una quota dell’energia prodotta. Mi sento di dire che appoggio totalmente il suo pensiero e credo che la Sardegna dovrebbe seguire. Finché non succede abbiamo le mani legate, decide lo Stato in barba a quel che vogliono Comuni e Regioni».

