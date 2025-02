Assalto eolico, sanità e trasporti: la satira sale sui carri 

La festa è iniziata ieri pomeriggio alle 15, Re Giorgio e i suoi cortigiani hanno aperto l’edizione 2025 di Lu Carrasciali timpiesu entrando trionfalmente in corso Matteotti, nel cuore di Tempio. Il testone di cartapesta del sovrano quest’anno non ha un ghigno particolarmente minaccioso, sul carro del re campeggia la scritta “Il regno dei paradossi”. La direttrice artistica Cecilia Fenu, che ha aperto la sfilata di Giovedì grasso con le maschere storiche della Gallura, ha spiegato: «Il paradosso è avere la testa nei balli e i piedi nelle angosce quotidiane. Lu Carrasciali sarà questo. Insieme alle novità, come la riproposizione del mistero del domino, una maschera alla quale la tradizione tempiese è molto legata». Difficile quest’anno dire se un potente ha prestato la sua faccia a Giorgio, non sembrano esserci riferimenti allegorici e satirici particolari. Che invece gli spettatori (migliaia di persona assiepate lungo il percorso della sfilata) hanno trovato nei carri. I temi scelti dai carrascialai sono stati diversi: l’incerto quadro politico regionale, la sanità a pezzi, i trasporti malandati, l’assalto eolico della Sardegna e il gioco delle tre carte della classe politica. Hanno sfilato i nove carri in concorso (Piccolo uomo, Bla bla Town, No la piddha tappaja, piddhala sartina, Les jeux sont faits… rien va plus, Quando il popolo si alza il gioco finisce, Atene l’origine, Fast Fashion new group sul red carpet, Due di picche – Chi perde al gioco vince in amore e Caccia alle streghe del terzo millennio). Oggi la giornata sarà interamente dedicata ai bambini, domani alle 15 parte la SoapBox Race Carnival Edition, la discesa dei “carruleddi”.

