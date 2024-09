Assalto eolico, sabato il dibattito 

Continua il tour territoriale del Comitato Sarcidano difesa territoriale per informare la popolazione sulla «grande minaccia rappresentata dalla speculazione energetica». Sabato il comitato farà tappa a Esterzili. L’incontro, organizzato in collaborazione con “Il magazzeno” è alle 18 al centro sociale “Fernando Pilia” a Taccu. «Esterzili è al centro di un territorio meraviglioso, noto per i suoi paesaggi e per siti archeologici di grande pregio. Questo territorio è minacciato da ben nove progetti eolici per un totale di 130 pale alte oltre 200 metri e un gigantesco impianto di accumulo idroelettrico».

Fino a oggi in Comune sono state raccolte circa cento firme, tra queste quella di Raimondo Puddu, classe 1929, una vita da pastore. «Devono decidere i sardi, siamo noi i custodi della nostra terra, nessuno può permettersi di venire qui a sfregiarla. I continentali non conoscono i nostri terreni e le nostre peculiarità. Dobbiamo pensare ai giovani, a loro che dobbiamo lasciare una terra libera e pulita». (fr. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA