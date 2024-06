Assalto eolico,  prime prove d’intesa ma lo scontro resta 

In piena fase di scontro non si rinuncia a trattare. Mentre la presidente della Regione avverte il Governo che «non ci faremo mai più prendere in giro», le diplomazie lavorano per arrivare a una soluzione. In pratica, la bozza di decreto sulle Aree idonee considerata «irricevibile» dalla Regione potrebbe non essere quella definitiva. Per tutta la giornata di ieri sono rimbalzate indiscrezioni su una ipotetica apertura del Governo e su possibili correzioni in due passaggi cruciali: quello all’articolo 10 che fa salvi i procedimenti per l’installazione di impianti da rinnovabili già avviati, e quello sull’eolico off shore. Nel primo caso il comma verrebbe soppresso. Quanto all’off shore, secondo la Regione deve poter concorrere al 100% per il raggiungimento dell’obiettivo e non solo al 40% come stabilito dal ministero, e la modifica potrebbe assecondare l’istanza sarda. Comunque, visto come sono andate le cose dopo l’ultimo vertice con Pichetto Fratin, dalla Regione usano la massima prudenza. Cioè: aspettano di vedere tutto per iscritto nella nuova bozza. Quando questo succederà, allora sarà convocata la commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni (di cui la Sardegna è capofila) che dovrebbe precedere di un giorno la seduta della Conferenza Stato-Regioni per il via libera – forse addirittura a domani – al decreto.

Rassicurazioni

Fanno ben sperare in una soluzione condivisa le dichiarazioni a Videolina del deputato Pietro Pittalis che ha avuto rassicurazioni sulla modifica della bozza dallo stesso ministro Pichetto Fratin: «Da me interpellato, il ministro dell’Ambiente ha assicurato che nulla verrà fatto contro il volere della Regione Sardegna: la bozza all’esame del Comitato Stato-Regioni riguarda tutte le Regioni italiane ed è in quella sede che la presidente Todde, se lo ritiene, potrà proporre le modifiche e le integrazioni ritenute utili e necessarie nell’interesse della nostra Isola. Ogni altra questione mi pare frutto di polemica strumentale».

Ieri sulla FM di Giornale Radio, intervistata da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi, la presidente della Regione ha ribadito che «quello che sta succedendo in Sardegna è pura speculazione. Non abbiamo voce in capitolo dal punto di vista paesaggistico e urbanistico. Io e la mia maggioranza siamo assolutamente favorevoli alla transizione ecologica, ma come e dove mettere le pale eoliche e i fotovoltaici lo vogliamo decidere noi». Un passaggio anche sul progetto di impianto fotovoltaico di mille ettari del governo cinese nella Nurra: «Non ho paura della Cina, difenderò le prerogative dei sardi. Dal governo non si azzardino a metterci in queste condizioni, non si azzardino con i loro ritardi a lasciarci senza regole, perché se non ci sono regole le faremo noi. Faremo la nostra battaglia».

Polemiche

Intanto, il capogruppo di FdI Paolo Truzzu, chiede alla presidente di «schiarirsi le idee, e poi ci faccia sapere quale posizione definitiva intende prendere sull'eolico e soprattutto quali sono le istanze che avrebbe presentato al Governo nazionale, illustrandole, documenti alla mano, all'intero Consiglio regionale». Per il deputato del Pd Silvio Lai, «occorre garantire una sospensiva nel decreto e applicare criteri restrittivi ai progetti già presentati, tra cui il consenso dei territori, e non può farlo la Regione da sola senza la collaborazione del Governo che va pretesa senza differenze di parte, nella leale collaborazione istituzionale dovuta.. Per questo non è sensato difendere a prescindere il governo come sento da alcuni parlamentari del centrodestra. Serve fare fronte comune per impedire la speculazione dell’eolico». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA