Assalto eolico, piano da 756 impianti nell’Isola Progetti off shore in aumento, adesso sono 32 

Bastano pochi numeri a incutere timore. L’ultimo dato pubblicato da Terna riferisce di 756 pratiche complessive per le rinnovabili. Nel dettaglio, sono 493 per il solare, 230 per l’eolico on shore (cioè a terra), 32 per l’eolico off shore (in mare), 1 per l’idroelettrico (cioè quella particolare rinnovabile che sfrutta l’energia cinetica dell’acqua per produrre elettricità), tra Busachi e Fordongianus. Non risultano presentati, invece, progetti per la realizzazione di impianti geotermici e a biomasse: i primi sfruttano il calore del sottosuolo per riscaldare o raffrescare gli edifici, i secondi traggono l’energia da materiali di origine biologica, vegetale o animale. In Sardegna quello delle rinnovabili è il tema dei temi, ormai da tempo.

I timori

Le paure di una moltitudine di amministratori locali è che l’entroterra, le nostre campagne e il nostro mare a quaranta-cinquanta chilometri dalle coste più pregiate del turismo internazionale, divengano una sorta di servitù energetica dello Stato centrale. Perdendo così, nel tempo, anche il loro appeal, in nome di un’energia pulita imposta dall’alto, addirittura dai burocrati europei, e di fatto adottata dal Governo di Roma a prescindere dal volere delle popolazioni. L’iter per il raggiungimento degli obiettivi è scandito nelle carte. Secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec) entro il 2030 sarà necessario installare in Italia circa 65 GW di nuova capacità rinnovabile rispetto a quella installata al 31 dicembre 2023. La quota assegnata alla Sardegna nel giugno scorso, tra l’altro mai cambiata, è di 6,2 GW. Ma da subito è parso evidente, soprattutto ai comitati e ai gruppi nati in tutta l’Isola, che la Sardegna sia stata fagocitata in un piano la cui scala è di gran lunga superiore al suo fabbisogno di energia. Infatti, si è raggiunto in fretta un monte progetti pari a oltre 54 GW di potenza per un totale di circa 750 nuovi impianti da fonti rinnovabili. Numeri monstre , che per quantità di energia prodotta sarebbero in grado di soddisfare i consumi di decine di milioni di italiani.

Le tappe

La battaglia parte da qui.Dalla grande kermesse di Saccargia del 15 giugno 2024 ai primi vagiti della Pratobello 24. Dalla raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare ai blocchi nel porto industriale di Oristano-Santa Giusta in coincidenza con l’arrivo delle prime turbine necessarie, fu detto, per il revamping di parchi eolici già esistenti come quello di Villacidro, che deturpa, con le sue pale altissime, l’eccezionale panorama naturale del paese tanto caro a Giuseppe Dessì. Ma anche dalla grande manifestazione per la consegna delle firme, 211mila, in Consiglio regionale, organizzata per sensibilizzare la politica sul fatto che lo scudo urbanistico, in base allo Statuto sardo, avrebbe potuto proteggere la Sardegna dall’offensiva dei Signori del vento. Manifestazione rafforzata poi dai presidi sotto il Palazzo di via Roma, dall’occupazione dell’Aula per scongiurare l’approvazione della legge sulle aree idonee da parte delle donne della Rete Pratobello e, addirittura dallo Sveglione di Capodanno, con tanto di brindisi contro le aree idonee. Nel frattempo il Governo e la Corte costituzionale hanno respinto la cosiddetta Moratoria sarda e l’Esecutivo ha sottoposto alla Consulta la legge sulle aree idonee: tra l’altro, si attende il pronunciamento. E la Pratobello 24, che un’estate fa ha mobilitato tutta la Sardegna verso un unico obiettivo, resta chiusa in un cassetto.

Tutela?

Senza tutela normativa, senza controllo giuridico, la Sardegna insomma sta pian piano diventando una sorta di res nullius , che tutti, in special modo gli speculatori più rapaci, in questa fase hanno messo nel mirino. Forse è anche per questo che a Cagliari, dove il Consiglio comunale si è pronunciato per il no , c’è il rischio che 55 aerogeneratori del parco Sardegna 2 deturpino il Golfo degli Angeli. Senza dire di quel che sta accadendo ad Alghero per il progetto Mistral, costituito da 32 aerogeneratori con potenza complessiva di 480 Mw, da realizzarsi nello specchio acqueo del Mar di Sardegna, prospiciente alla costa delle province di Sassari e Oristano, tra Capo Marargiu e Capo Mannu.

O, in maniera ancora più invasiva, tra La Maddalena e Siniscola, davanti alla Costa Smeralda: proprio domani, a Roma, è prevista la conferenza dei servizi per la definizione dell’iter autorizzativo del parco off shore Nurax (33 pale alte 290 metri).

Il caso Gallura

Due dei quattro maxi parchi eolici sono addirittura alla valutazione di impatto ambientale, cioè alla fase terminale della procedura di autorizzazione che precede l’avvio degli interventi. Il parco più grande, il Sardinia North Est, è l’unico che avrà la connessione a Civitavecchia, con 80 aerogeneratori alti 323 metri. Gli altri tre connetteranno i loro cavi a Pittulongu, la spiaggia degli olbiesi che, in qualche modo, dovranno convivere con i nuovi scenari decisi dai signori del vento. Inoltre, non mancano le preoccupazioni per il santuario Pelagos e l’area di mare circostante, in cui sono state individuate ben 19 specie di cetacei. Parliamo di Poseidon (72 aerogeneratori alti 280 metri), Tibula (65 torri alte 268 metri) e, appunto, Nurax (33 pale alte 290 metri). Senza contare le oltre 230 iniziative on shore tra eolico, fotovoltaico e agrivoltaico: un graffio che rischia di provocare squarci irrecuperabili, colpendo a morte molte bellezze naturalistiche dell’Isola.

