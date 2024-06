Assalto eolico, nel Ddl le aree sotto tutela Sabato la mobilitazione 

La giornata mondiale del vento si avvicina. Sabato a Saccargia, per manifestare contro la speculazione energetica, ci saranno tutti quelli che non si arrendono all’ipotesi di un’Isola colonizzata dalle multinazionali delle rinnovabili. Un’Isola a cui il decreto aree idonee del governo assegna l’obiettivo di produrre entro il 2030 qualcosa come 6,2 gigawatt di energia rinnovabile, «un’enormità» secondo gli ambientalisti e il coordinamento dei comitati sardi contro la speculazione che al meeting di sabato, trasmesso in diretta su Videolina dalle 14.30, chiameranno senza mezzi termini i sardi alla mobilitazione. Intorno alla Basilica di Saccargia - un luogo simbolo dato che la chiesa romanica è minacciata da un gigantesco parco eolico, marchiato Erg, finito al centro di una contesa davanti ai giudici amministrativi – ci saranno tanti gruppi musicali ma anche interventi a tema di archeologi, naturalisti, agronomi, antropologi e geologi.

Il tavolo

Oggi, intanto, il coordinamento dei Comitati incontrerà la presidente della Regione Alessandra Todde. L’appuntamento è alle 12 nella sede di viale Trento a Cagliari. Il confronto verterà sul decreto che non soddisfa il coordinamento ma al quale la Regione ha dato l’intesa, e probabilmente sul disegno di legge della Giunta, ora all’esame delle commissioni quarta e quinta, che vieta per i prossimi diciotto mesi l’installazione di nuovi impianti da rinnovabili. Del decreto del ministero dell’Ambiente i comitati non condividono in particolare la quota di almeno 6.2 gigawatt assegnata alla Sardegna, e su cui la Regione non ha avuto nulla da eccepire.

Sempre oggi alle 12 scadono i termini per la presentazione degli emendamenti alla moratoria. C’è molta attesa per quello annunciato dalla Giunta con l’obiettivo di rafforzare il ddl e, se possibile, di evitare l’impugnazione del governo una volta che avrà ottenuto il via libera del Consiglio regionale.

Salvaguardia

Sulla proposta di modifica trapela qualche indiscrezione. Il correttivo indica tutti gli ambiti territoriali da sottoporre a misure di salvaguardia (è quindi vietata la realizzazione di nuovi impianti) in attesa dell’approvazione della legge regionale che individua le aree idonee sulla base del decreto (la Regione ha 180 giorni di tempo dall’entrata in vigore) e dell’aggiornamento e completamento del Piano paesaggistico regionale, comunque per un periodo non superiore ai diciotto mesi. Quali sono questi ambiti? Tra gli altri: le Aree naturali protette, le Zone umide di importanza internazionale, con riferimento particolare agli habitat degli uccelli acquatici, le zone umide che ricadono nei siti di interesse comunitario (Sic), le aree di riproduzione e transito di specie protette, le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari e biologiche, aree soggette al dissesto idrogeologico, aree a meno di sette chilometri da beni culturali (a meno di 1500 metri per le Isole minori), la fascia dei trecento metri dalla battigia, zone gravate da usi civici e zone di interesse archeologico. Tutte queste misure valgono anche se nelle stesse aree sono in corso procedure di autorizzazione di impianti. Non sono soggetti a misure di salvaguardia gli impianti da rinnovabili destinati all’autoconsumo.

Emendamento

Prenderà la forma di un emendamento anche la “salva-campagne”, proposta di legge presentata ieri da Fratelli d’Italia che individua le zone classificate come agricole nei piani urbanistici come non idonee per l’installazione di impianti da rinnovabili. (ro. mu.)

