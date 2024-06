Assalto eolico, l’ombra revamping sulla moratoria 

Alla vigilia del ritorno in Aula, mentre è costante il pressing dei comitati contro la speculazione energetica, il centrodestra non ha ancora rinunciato a far passare alcune delle sue proposte. Domani si discute l’articolo 2 della moratoria della Giunta che vieta la realizzazione di impianti da rinnovabili per diciotto mesi. Si tratta della parte più importante del ddl, dove sono elencati tutti gli ambiti territoriali sottoposti a misura di salvaguardia. Qualcuno nel centrodestra ha fatto notare che, viste le caratteristiche, gli ambiti considerati sarebbero in ogni caso tutelati. Motivo per cui la Giunta avrebbe potuto liquidare più in fretta la pratica. Parliamo infatti di aree naturali protette, zone umide, aree incluse nella Rete natura 2000, aree di transito e riproduzione di specie faunistiche protette, zone a rischio dissesto idrogeologico, aree a meno di sette chilometri da beni culturali, la fascia dei trecento metri dalla battigia, parchi nazionali, foreste, boschi, aree a meno di sette chilometri da altri impianti da rinnovabili. Prescrizioni che la legge già prevedeva. Fa ancora più discutere l’elenco delle fattispecie per le quali l’applicazione della moratoria non è contemplata: a parte gli impianti per l’autoconsumo, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di revamping di impianti già esistenti.

Il nodo

Uno dei nodi è proprio questo: la Giunta appena insediata ha scelto di affrontare l’assalto degli speculatori delle rinnovabili, e nello stesso tempo ha pensato bene di ammodernare gli impianti esistenti. In questo modo è riuscita in un colpo solo a far arrabbiare i comitati, sicuri che il revamping comporti la sostituzione di pale eoliche con altre molto più alte, e i sostenitori (nel centrodestra) del repowering che invece prevede l’aumento di potenza e di resa dell’impianto attraverso la sostituzione di componenti originali con altri nuovi.

Le opposizioni hanno presentato due emendamenti per favorire l’ingresso in legge del processo di repowering. Uno di Sardegna al Centro 20Venti e uno di Piero Maieli di Alleanza Sardegna. Il primo riguarda l’aumento di potenza in impianti installati prima del 2010 oppure con l’esclusione di elementi di seconda generazione. Con il secondo si chiede la possibilità di modifiche anche sostanziali per il potenziamento ma anche per l’integrale ricostruzione di impianti da rinnovabili.

Attriti

Ha fatto discutere un altro correttivo presentato da Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti) per escludere l’applicazione delle clausole di salvaguardia su tutti i sistemi di accumulo e generazione di idrogeno verde e sugli impianti da fonti di energia rinnovabili connessi. A tal punto che giovedì scorso ha paralizzato i lavori dell’Aula. Inizialmente la maggioranza sembrava interessata al tema. Ma l’accordo è saltato e il centrodestra si è cimentato nella pratica dell’ostruzionismo. L’idrogeno verde non passerà, ma domani Tunis potrebbe insistere sul fronte del repowering. All’ultima conferenza dei capigruppo si è parlato di un via libera già in mattinata. D’altra parte la maggioranza vorrebbe votare un testo condiviso. E le ultime prese di posizione della minoranza, in particolare di Angelo Cocciu (Forza Italia) e dello stesso Stefano Tunis, non fanno certo presagire un voto unanime a favore della moratoria. (ro. mu.)

