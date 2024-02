Assalto eolico, l’Einstein Telescope salva la Barbagia 

Gomoretta, vetta incantata nel cielo di Bitti, è salva. Le viscere della terra potranno continuare ad ascoltare il silenzio cosmico di Sos Enattos. L’udienza è tolta. Niente da fare per spagnoli e inglesi, alla larga dal Mont’Albo faccendieri e speculatori del vento, il triangolo Lula, Bitti, Onanì e dintorni non si tocca. La sentenza appena emessa dal Tar Sardegna è una pietra tombale. Lo è per un’area vasta, ma che volendo lo potrebbe essere ancor di più, che va da Padru a Oliena, da Pattada a Siniscola.

Barbagia salva

Un quadrilatero definitivamente messo al riparo da nuovi assalti eolici grazie alla decisione dei giudici amministrativi di Cagliari che, dopo cinque mesi dall’ultima udienza, hanno emesso una sentenza tanto definitiva quanto inappellabile. Non c’è futuro per alcuno dei progetti eolici presentati in quell’area, definitivamente messa al riparo da una norma inserita in un decreto convertito in legge lo scorso 21 aprile 2023. Sarebbe stato scontato, vista la scala gerarchica della fonte legislativa, ma i signori del vento, venuti da lontano, non si sono mai dati pace. In tutti i modi hanno cercato di far saltare l’applicazione della norma per un progetto che loro ritenevano già approvato definitivamente, con il sigillo nientemeno di Mario Draghi in persona.

Nullità & affari

In questa sentenza destinata a fare giurisprudenza, due sono gli elementi cardine dirompenti: la definitiva nullità di tutti i progetti presentati, in fase di esame o approvati, ricadenti nel perimetro dei venti comuni individuati dall’allegato alla legge approvata dalle Camere lo scorso aprile; i retroscena gravissimi legati all’approvazione da parte del Governo Draghi di quel progetto su Gomoretta ora definitivamente archiviato dal Tar Sardegna. Il primo risultato è dirompente e spazza via non meno di 700 ciclopiche pale eoliche destinate a conficcarsi tra Gennargentu e dintorni, passando dal nord al sud della Barbagia. Un’ecatombe che butta giù i desideri speculativi di ogni genere di società, dalle multinazionali d’alto rango alle società-spia mandate in avanscoperta per ottenere autorizzazioni a basso costo da immettere nel mercato degli affari da consumare sulla testa della Sardegna.

Adiós, bye bye

Adiós, speculatori spagnoli, bye bye quelli inglesi, norvegesi, americani, tutti sbarcati in un modo o nell’altro nei paesaggi di Grazia Deledda, pronti a devastare promontori incantati, segnati da aquile reali e querce secolari, con l’unico intento di “rapinare” il “vento furioso” della Barbagia a servizio del grande business delle rinnovabili. Una mazzata che libera il nuorese e non solo da un peso incombente che si stava abbattendo impunemente in ogni angolo del Gennargentu, attaccando prosceni da romanzo, paesaggi esclusivi e inviolati.

Muro contro l’assalto

Sono salvi i territori di Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onanì, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola e Torpè. Secondo il data center autorizzativo di Terna solo su questi comuni era pronta ad abbattersi una foresta di ben 700 aerogeneratori da oltre 200 metri d’altezza, visibili da ogni angolo di Barbagia, per una produzione elettrica complessiva di ben 2.430 megawatt, energia teoricamente sufficiente per quasi due milioni di persone. Franano come neve al sole i progetti speculativi denunciati dalle inchieste dell’Unione Sarda davanti al Redentore, si inabissano quelli di Oliena e Onanì, tracollano quelli di Orune e soprattutto di Buddusò, da sempre “Far West” e terra di conquista per speculatori incalliti.

Stop ai petrolieri

Vengono spazzati via i progetti dei petrolieri per eccellenza, dalla Saras a Repsol, dalla Loto Rinnovabili alla EDP Renewables. Saltano per aria le procedure autorizzative dell’impianto eolico "Olivinditta" appena presentato da Repsol Alà dei Sardi S.r.l. da realizzarsi nel territorio del comune sassarese, che prevedeva 15 aerogeneratori per una potenza complessiva di 99 megawatt. Niente da fare anche per il “Parco Eolico Monti-Alà dei Sardi", proposto da una certa Prime S.r.l., destinato a devastare ulteriormente i territori montani di Monti, Alà dei Sardi e Buddusò. Un impianto costituito da 12 aerogeneratori per una potenza totale pari a 86,4 megawatt.

Saras senza pale

Costretto a fare le valigie anche la centrale eolica "Onanie” presentato dalla Saras, attraverso la Sardeolica, che prevedeva sei aerogeneratori della potenza smisurata di 5,6 megawatt ciascuno, per una potenza complessiva di 33,6 megawatt da conficcare nel territorio di Onanì, Bitti, Buddusò. Destinato al cestino ministeriale anche il "Parco eolico Buddusò" con 7 pale ciclopiche di ultima generazione con potenza unitaria di 6 megawatt, per una potenza complessiva di 42 megawatt, tutti da impiantare nel territorio di Buddusò, come se non bastasse la devastazione già compiuta in quell’area. Saluta anche il Parco Eolico "Orune", proposto dalla sconosciuta Orune Wind S.r.l., con ben 15 aerogeneratori da 6 megawatt l’uno, per una potenza complessiva pari a 90 megawatt.

Orgosolo a catena

Salta nella formulazione attuale anche il Parco Eolico "Orgosolo-Oliena", proposto da una certa Scirocco Prime s.r.l., il più devastante con 11 pale da 7,2 megawatt l’una, per complessivi 109,8 megawatt. Due comuni su tre, Oliena e Nuoro rientrano nel perimetro del divieto eolico per l’Einstein Telescope. Resterebbe fuori dal confine vietato il territorio di Orgosolo, ma senza la parte dell’impianto progetto ricadente negli altri due comuni anche questo progetto è destinato a saltare. Decade anche il progetto della Loto Rinnovabili S.r.l. che voleva piazzare 9 aerogeneratori con potenza complessiva di 46,8 megawatt nel Comune di Orune.

Nuoro libera

Nessuna speranza nemmeno per l’impianto eolico "CE Nuoro Nord", potenza di 46,2 megawatt della srl Aei Wind Project VIII. Spazzato via anche il progetto di "Perda Pinta", proposto dalla Nuoro Wind S.r.l, che avrebbero voluto realizzare nel Comune di Nuoro, con una potenza prevista di 99 megawatt. Addio definitivo anche per l’impianto eolico "Intermontes", 13 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 78 megawatt, pianificato a monte di Prato Sardo, progetto proposto dagli spagnoli della EDP Renewables. Raso al suolo dalla sentenza del Tar Sardegna anche il parco eolico "Bitti- Terenass", proposto dalla Green Energy Sardegna 2 S.r.l, formato da 11 pale con potenza complessiva di 56 MW destinate ai territori di Bitti, Onanì e Buddusò. Da seppellire anche il Parco Eolico "Bitti-Area PIP", proposto sempre da Green Energy Sardegna 2 S.r.l, composto anch’esso da 11 grattacieli d’acciaio, per una potenza complessiva di 56 megawatt che avrebbero voluto realizzare nei comuni di Bitti, Osidda, Buddusò, Onanì, Lode, Siniscola, Ozieri, Pattada, Buddusò.

Il caso Gomoretta

Infine, il caso Gomoretta. Il progetto aveva una livrea imponente, quello della Siemens Gamesa. Un colosso, quello che costruisce pale eoliche per mezzo mondo. Sono stati i primi a violare, almeno progettualmente, i monti di Bitti, quando ancora l’Einstein Telescope era un miraggio. Nel 2018 ci fu un’avvisaglia di Pratobello con assemblee popolari d’altri tempi, pronti a cacciare via in malo modo l’invasore eolico. Alla fine, il progetto venne bocciato, senza mezzi termini. I signori del vento, però, non si diedero pace, sapendo che quello era l’avamposto per il grande sbarco in terra di Barbagia. Si rivolsero prima al Tar e poi al Consiglio di Stato. Persero ovunque, senza appello. Il colpo di scena si palesa quando il progetto era ormai morto e sepolto. Palazzo Chigi, il Governo Draghi, con motu proprio , rispolvera il progetto e in barba a tutte le sentenze dei giudici amministrativi approva il piano di invasione. È guerra. L’Avvocatura regionale non ci sta e propone alla giunta regionale di contrastare l’autorizzazione firmata da Draghi. Il ricorso viene presentato al Tar Sardegna.

Interesse privato

Lo scontro è titanico. Il pool difensivo della Regione, guidato dall’Avvocato Generale Mattia Pani con i colleghi Andrea Secchi e Giovanni Parisi, spara palle incatenate contro quel decreto. Scrivono i legali della Regione: il Ministero della Transizione Ecologica, allora guidato da Roberto Cingolani, « ha coltivato un interesse proprio del privato e non già un interesse generale ». Accuse pesanti, come quelle di aver utilizzato una procedura autorizzativa con « il non consentito scopo di eludere due sentenze dei giudici amministrativi (T.A.R. e Consiglio di Stato) ovvero, comunque, per superare il contrasto tra queste sentenze e il parere del Ministero della Transizione ecologica» .

Violazione costituzionale

Un’autorizzazione, quella di Draghi, che aveva eluso « la competenza primaria della Regione sarda in materia di tutela del paesaggio in relazione alle iniziative di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ». In questa vicenda, però, si insinua un fatto di una gravità inaudita. Proprio quando il progetto Gomoretta era dato per spacciato, la Siemens Gamesa vende quella proposta progettuale bocciata da tutti per dieci milioni di euro a una società satellite. Solo dopo, con una delibera oggetto della sentenza del Tar, viene approvato direttamente dal Consiglio dei ministri. I giudici amministrativi, Marco Lensi, Presidente, Antonio Plaisant, Consigliere e Gabriele Serra, Referendario, Estensore nella sentenza appena pubblicata non perdono tempo: «il provvedimento impugnato è privo di efficacia, stante la declaratoria di nullità dello stesso ad opera della norma del decreto 13/2023». Un epitaffio senza appello per settecento grattacieli d’acciaio nel cuore del vento furioso della Barbagia.

