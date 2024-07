Assalto eolico, il Consiglio regionale decide sul futuro del paesaggio 

«Si poteva fare di più». In Consiglio regionale lo pensano quasi tutti, indipendentemente dallo schieramento di appartenenza. Ma alla fine la moratoria che vieta la realizzazione di nuovi impianti da rinnovabili per 18 mesi dovrebbe essere approvata così com’è, forse oggi stesso se sarà rispettato l’accordo siglato nell’ultima conferenza dei capigruppo. Difficilmente però si realizzerà il sogno della maggioranza di portare a casa il ddl col voto favorevole delle opposizioni. Che, bene andando, si asterranno e non senza distinguo di chi non ci pensa proprio a dire sì. Fuori dal palazzo, i comitati contro la speculazione energetica restano in pressing. Per i portavoce del coordinamento bisognava intervenire sulle autorizzazioni più che sulla realizzazione di nuovi impianti. Inoltre, resta la convinzione che l’obiettivo assegnato alla Sardegna di produrre 6.2 gigawatt di energia rinnovabile entro il 2030 sia «un’enormità».

Le posizioni

All’interno del centrodestra la posizioni sul ddl della Giunta sono diverse. Alcuni hanno chiesto espressamente che la moratoria non produca effetti su alcuni casi specifici. In primis, nel caso di repowering degli impianti esistenti. Stamattina si esamina l’emendamento di Stefano Tunis che non passerà. Di repowering, si apprende da fonti del Campo largo, si riparlerà probabilmente quando si provvederà a fare la legge in applicazione del decreto Aree idonee. Sembra anche, comunque, che il consigliere di Sardegna al centro 20Venti non abbia rinunciato del tutto a sperare in un via libera. Diverso il caso dell’idrogeno verde: in questo caso la chiusura della maggioranza è netta.

Delle proposte di modifica di FdI, passerà quella sull’agrivoltaico. La maggioranza casserà invece un correttivo al quale tiene molto il capogruppo Paolo Truzzu. Quello per cui «gli impianti autorizzati, ma non realizzati alla data di entrata in vigore della legge, devono essere assoggettati a verifica di compatibilità urbanistica». L’ex sindaco di Cagliari è convinto che «il ddl sarebbe potuto essere migliorato, se avessimo avuto il coraggio di rivendicare le prerogative regionali in materia urbanistica, cosa che noi facciamo capire nei nostri emendamenti». Truzzu potrebbe anche astenersi. Dovrebbe votare contro il ddl Alessandro Sorgia (Lega-Misto): «Non dà risposte ai sardi e avvalora la tesi della speculazione energetica; se non si ascoltano le richieste dei comitati che abbiamo audito non si va da nessuna parte».

Commissioni

Il presidente della commissione Industria Antonio Solinas ammette che un centrodestra che vota a favore servirebbe a dare più forza al provvedimento. «D’altra parte parliamo di una legge che tutela la Sardegna contro 850 richieste di autorizzazioni che equivalgono a pannelli fotovoltaici in tutta l’Isola». Per questo, «ci auguriamo che la minoranza voti con consapevolezza». Secondo il presidente della commissione Urbanistica Roberto Li Gioi, «questa legge che ci consente di fermare l’invasione, è il primo tassello fondamentale di un percorso che proseguirà con la mappatura delle aree idonee, l’estensione del Ppr alle zone interne e il piano energetico regionale». Un primo tassello che probabilmente il Consiglio dei ministri impugnerà.

