Assalto eolico, il comitato  affila le armi 

Il “Comitato nuorese contro la speculazione sull’eolico”, insieme al coordinamento regionale, organizza in città un incontro sui progetti presentati al ministero dell’Ambiente per due parchi, “Intermontes” e “Perda Pinta”, in località Su Cuccuru, dove sono previste torri alte 200 metri. L’appuntamento è il 3 dicembre, alle 17, nell’auditorium parrocchiale della Beata Maria Gabriella. «In Sardegna sono stati presentati oltre 300 progetti di parchi eolici. Progetti con scarsa considerazione della valutazione sull’impatto ambientale, della ricaduta sul territorio, sull’economia e sul turismo, ma soprattutto senza consultare i cittadini», spiegano Maria Pina Chessa e Maurizio Maretti del comitato nuorese. E aggiungono: «I due progetti “Intermontes” e “Perda Pinta”, sono previsti in una zona di grande valore ambientale, oltre il 35 per cento del territorio interessato rappresenta un sistema agro-silvo-pastorale, definito Habitat di interesse comunitario, con l’importante interesse faunistico, floristico, e per l’allevamento del bestiame allo stato brado. È un’area di interesse economico, per la pastorizia e la raccolta del sughero». Il comitato richiama il valore ambientale da tutelare e la vicinanza a Lula che renderebbe il progetto incompatibile con l’Einstein Telescope.

