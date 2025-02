Assalto eolico: «Giù le mani dai nostri figli» 

Di certo non gli racconteranno del «vento furioso» narrato da Grazia Deledda in "Colombi e Sparvieri”, uno dei suoi romanzi più celebri. Il paesaggio, qui, in terra di Baronie, stamane non sarà materia d’insegnamento. Dimenticata persino l’identità di un popolo, calpestata da profittatori a stelle e strisce, pronti a saccheggiare, con complici dal cognome sardo, mare e terra in nome del “verde”, quello dei dollari americani.

Vento furioso

Eppure la Deledda nei suoi capolavori non aveva mai osato disgiungere quel «vento furioso» da ciò che più l’affascinava, l’orizzonte delle sue terre. Scriveva in «Colombi e sparvieri»: «Ai suoi piedi i torrenti precipitavano rumoreggiando nella vallata, e in lontananza, nelle pianure e nell'agro di Siniscola, le paludi e i fiumicelli straripati scintillavano ai raggi del sole che sorgeva dal mare». Mare e terra, sole e vento, pianure e agro, un “unicum” straordinario, essenza primordiale di una terra esclusiva, la stessa che ora qualcuno vorrebbe deturpare a colpi di pale eoliche, da 380 metri d’altezza, nel nome dei propri affari “green”. Stamane, inizio ore 11.30, nell’Istituto Superiore di Siniscola, dedicato a Mialinu Pira, quel Michelangelo Pira, antropologo e scrittore illuminato, che invocava l’indipendenza educativa dei sardi, andrà in scena la fantomatica “lectio” magistralis dei signori-eolici di JP Morgan.

Agguato a La Caletta

Un’apoteosi “affaristico-energetica” imbarazzante, sotto molti punti di vista, convocata per “sponsorizzare”, in una scuola pubblica, quelle 65 pale eoliche che la banca americana, attraverso “Nadara spa”, vorrebbe conficcare davanti alle spiagge “storiche” dei nuoresi, La Caletta, Santa Lucia, Sa Petra Ruja, S'ena e sa Chitta, Capo Comino e Bèrchida. Uno scempio assoluto rigettato senza troppi complimenti da assemblee popolari, consigli comunali e Sindaci, pronti a tutto pur di non passare alla storia come coloro che hanno consentito lo sfregio finale.

Cercavano il silenzio

In realtà, i signori del vento, pensavano di far passare tutto sottotraccia, nel silenzio più assoluto, così come coloro che inopinatamente hanno concesso le chiavi dell’Istituto superiore a quei novelli professori del maestrale, venuti in terra di Sardegna per cercare di indottrinare i ragazzi della Baronia a sostegno dell’affare americano. Gli è andata male. La circolare “riservata”, in un attimo, ha abbandonato il burocratese scandito dal Dirigente scolastico, con il tentativo mal riuscito di mitigare l’evento, per approdare sulle colonne del nostro giornale, svelando quel che doveva restare blindato nelle aule scolastiche: « Incontro degli studenti delle terze, quarte e quinte con i referenti di Nadara Italy S.p.A che progetta, costruisce e gestisce, in Europa e negli Stati Uniti impianti da fonti energetiche rinnovabili (eolico onshore e offshore, solare , di termovalorizzazione, di biomassa )».

Nascosto Tibala

Nella nota dirigenziale, agli atti della scuola, però, si sono dimenticati di segnalare che i signori di Nadara sono gli stessi che hanno progettato l’impianto eolico “ Tibala ” da realizzare, con 65 ciclopiche pale, nel bel mezzo della costa della Baronia sino alla Gallura.

Omissione grave

Un’omissione grave proprio per quel vulnus “trasparenza” che mina alla radice un incontro, solo teoricamente, formativo con gli studenti. Una notizia che sin dalle prime ore del mattino è copiosamente rimbalzata nelle chat dei Comitati di tutta l’Isola, degli studenti e dei genitori. Il primo ad accendere le “polveri”, però, è stato ancora una volta il Sindaco di Siniscola, Gianluigi Farris. Un primo cittadino di frontiera, poco avvezzo ai salamelecchi di corte, un amministratore di “strada”, capace di reagire senza perdere troppo tempo ad ogni genere di sopruso. Così è stato quando ha “scoperto” dal nostro giornale quel che stava accadendo nella prima “cellula” della crescita dei ragazzi di Siniscola e non solo.

Affronto per la comunità

Un affronto gravissimo per la sua comunità, ma soprattutto una provocazione inaudita per lui che, dell’opposizione a quello scempio eolico nel mare de La Caletta, ne ha fatto un cavallo di battaglia senza confini. Il tentativo di scavalcare l’amministrazione comunale, che aveva sempre respinto qualsiasi tipo di dialogo con gli americani del vento, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non ha preso carta e penna ma, da Sindaco social , ha rivolto il suo grido di denuncia attraverso i suoi profili Facebook , esortando la comunità di Siniscola, e non solo, a reagire, urgentemente ed efficacemente, compostamente, ma senza tentennamenti.

Il messaggio

Le sue parole sono tanto soppesate, quanto decise: « Non pensavo che tutto fosse risolto e che non se ne parlasse più. Non sono così ingenuo. Nei mesi scorsi, le iniziative sono state numerose. Ovunque nell’isola, le comunità si sono riunite, hanno discusso, hanno firmato e soprattutto, hanno comunicato la loro visione e il loro dissenso ».

Un No popolare

Un richiamo esplicito alla grande mobilitazione per la proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello che proprio a Siniscola aveva registrato una partecipazione record. Scrive Gianluigi Farris: « In tutta la regione, i sardi hanno detto, con pacifica energia, questa sì, davvero pulita, che non sono interessati a questa invasione di colossali e brutte girandole bianche. Perché distruggono, irreversibilmente, il nostro territorio e il mare che ci circonda. Perché non ci servono ma servono ad altri! ». La premessa è fatta di consapevolezza: « Sapevo che sarebbero tornati all’attacco, magari con altre tattiche, magari con altri mezzi. Perché gli interessi in ballo sono tanti e a quei soldini, una multinazionale non rinuncia facilmente. Non certo perché intimorita da un popolo deciso a comandare in casa propria ».

Reazione dura

Poi la notizia sul quotidiano e la reazione si fa durissima: « Davanti all’articolo de L’Unione Sarda, sono rimasto basito. Leggere sul giornale che un’azienda privata si presenta qui da noi, quasi di nascosto, per indottrinare i nostri ragazzi nelle aule scolastiche di un liceo, è incredibile. È come se un venditore di inutili e costosi elettrodomestici, si ripresentasse alla porta di casa nostra, approfittando della nostra assenza. Niente di illegale, sia chiaro; solo un abile trucco: convincere i nostri figli all’acquisto, affinché loro convincano noi genitori. Una furbata, un colpo basso che non possiamo incassare senza reagire ». La reazione è solo agli inizi. Conclude il Sindaco: « È mia intenzione coordinarmi innanzitutto con i Sindaci dei comuni interessati da questo scenario che non esito a definire terribile, auspicando un allargamento e un coordinamento delle iniziative a più largo raggio. Perché l’assedio è ricominciato e dobbiamo difenderci. Dobbiamo difendere i nostri figli ».

Protesta nell’aria

La reazione non si è fatta attendere. I comitati “Pratobello” e il Presidio del Popolo Sardo si stanno mobilitando. Stamane nel centro della Baronia arriveranno delegazioni da nord a sud dell’Isola. I protagonisti della giornata, però, saranno loro, gli studenti. Per le 11.00 di oggi è stato indetto un sit-in dell’Alta Baronia, davanti al Liceo Pira di Siniscola. Il tema della mobilitazione è eloquente: « La scuola non è un mercato per i fini di nessuno. Diciamo No alla speculazione energetica ». Il «vento furioso» della protesta è pronto a soffiare. La reazione non si farà attendere.

