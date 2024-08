Assalto eolico, circondata la Costa Smeralda 

Non chiamatelo assalto. Potrebbero offendersi i sostenitori incalliti della speculazione energetica in terra sarda. Sì, "speculazione energetica”, la più bieca e spregiudicata mai messa in campo nell’Isola del sole e del mare. Quella che si sta consumando nell’eremo del turismo per eccellenza, incastonato in un paradiso esclusivo, raro e irriproducibile, non ha niente a che fare con la transizione energetica.

Parlano i numeri

Bastano i numeri, sono sufficienti i nomi e cognomi dei proponenti, le quantità e la prepotenza con la quale si muovono in casa altrui per capire che questi signori perseguono solo incentivi miliardari, tutti da prelevare dalle tasche dei cittadini attraverso bollette elettriche sempre più stellari. Lo specchio acqueo più rinomato al mondo, figlio del Creato e dell’intuizione del principe ismaelita Aga Khan Karim, ora rischia di essere travolto per sempre dall’orda barbarica di centinaia di nefaste pale eoliche, alte dai trecento ai trecentottanta metri, da conficcare nello specchio acqueo davanti alla Costa Smeralda, sull’asse d’accesso al porto dell’antica Terranova, sino alle spiagge di Siniscola, Budoni e San Teodoro.

Il varco dell’intesa

Uno scempio pianificato con tanto di progetti che avanzano inesorabilmente nel silenzio delle stanze grigie dei Ministeri. L’ultimo in ordine di tempo a varcare le procedure finali nei Palazzi di Roma, il 27 luglio scorso, è quello Nurax Wind Power, costola "mimetizzata” dei petrolieri di Stato, quelli di Plenitude, Eni allo stato puro. Ignorando ogni genere di moratoria, finta e inutile, insinuandosi nel via libera della Regione sarda all’eolico a mare, con l’intesa sottoscritta sulle fantomatiche «aree idonee» dal Presidente della Regione Todde e dal Ministro della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, hanno presentato, per l’ultimo step burocratico, il loro progetto per costruire 33 pale eoliche davanti all’Isola di Caprera.

Iter in azione

Un progetto imponente, posizionato in un’area sensibile, che, però, al cospetto degli altri presentati in quella stessa area risulta quasi in miniatura. Per capire la dimensione dei progetti presentati davanti a Porto Cervo e Porto Rotondo, basti un solo confronto mondiale. L’ultimo impianto eolico offshore, considerato il più grande al mondo, è stato realizzato alla fine del 2018 a ovest di Walney Island, uno scoglio al largo della costa della Cumbria, nel Mare d'Irlanda, acque più nere che blu notte: 102 pale eoliche per una potenza dichiarata di 659 megawatt. Un’enormità, per il mondo intero. Sino ad oggi.

Il più grande del mondo

Nelle acque cristalline della Costa Smeralda, infatti, le centrali eoliche progettate, e il cui iter non si è mai fermato, sono di gran lunga le più imponenti e devastanti che mai si sono pianificate, quantomeno in Europa, ma non sembrano esserci eguali nel resto del mondo. Uno dei progetti che si candida a devastare per sempre le acque più cristalline del Mediterraneo, quelle davanti a Porto Cervo, Porto Rotondo, Caprera e l’Isola di Tavolara, è destinato a far impallidire le classifiche mondiali. Il progetto “Zefiro”, quello venuto alla luce due anni fa con l’inchiesta dell’Unione Sarda, prevede, infatti, di realizzare il doppio delle pale eoliche conficcate nelle gelide acque dell’Irlanda del Nord. Quelle progettate per Olbia-Tavolara raggiungono la stratosferica potenza di 3.150 megawatt, cinque volte di più dell’offshore più grande del mondo. L’impianto “Zefiro”, depositato negli uffici ministeriali della Capitaneria di Porto di Olbia, ha un nome e cognome: Jasmin Bejdic, fondatore e amministratore delegato della Copenhagen Energy . Nonostante l’imponenza non sembra questo il progetto più sponsorizzato negli uffici romani.

Banchieri & petrolieri

Le chiavi ministeriali sembrano più in mano dell’Eni e della più potente banca d’affari americana, la JP Morgan. I petrolieri di Stato puntano su due progetti, quello più piccolo davanti a Caprera, «Nurax», 33 pale e 452 megawatt e quello gigantesco di «Poseidon», con 72 pale e 1.080 megawatt di potenza. I banchieri d’America vorrebbero, invece, conquistare la costa da Tavolara a Siniscola con «Tibula», la centrale eolica a mare da 65 pale e una potenza di 975 megawatt. A questo si aggiunge l’ultimo arrivato il «Sardinia North Est», 80 pale e 2.000 megawatt di potenza elettrica. A proporlo altri stranieri, dopo americani e danesi è l’ora degli italo-svedesi di Avenhexicon, gli stessi di Capo Caccia.

Sette milioni di abitanti

Lo scenario è senza appello: 460 pale complessive, 7.667 megawatt di potenza elettrica, energia per alimentare 7 milioni di abitanti. Un muro di pale eoliche alte come grattacieli da cento piani posizionate su uno scenario ambientale e naturalistico unico ed esclusivo, nel cuore delle principali rotte commerciali e turistiche dell’Isola. Ultimo dettaglio: le pale sono visibilissime da terra, devasterebbero per sempre l’orizzonte della Costa Smeralda, e non solo.

