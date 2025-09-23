Assalto eolico a Pan di Zucchero 

I lavori dovevano partire il 14 luglio e concludersi il 7 agosto, in piena estate. Ma per la richiesta di autorizzazioni sono state necessarie delle integrazioni, così l’intervento si svolgerà fino al 22 ottobre, a partire da ieri: durante questo periodo saranno condotte «indagini scientifiche e tecniche sul fondale marino antistante il litorale del comune di Portoscuso». In un grande specchio di mare che arriva fino all'orizzonte di Buggerru, la nave Orca II opererà per conto della Geo Bio Team Group Srl, a sua volta incaricata dalla Ichnusa Wind Power Srl, società (di scopo) che vuole realizzare un gigantesco parco eolico offshore davanti alla costa sud occidentale della Sardegna. Il progetto va avanti, i mezzi sono in campo: sul paesaggio davanti a Carloforte e al Pan di Zucchero incombono le pale.

L’ordinanza

L’incedere silenzioso della procedura è tracciato sugli albi ufficiali degli enti coinvolti. L’ultimo atto pubblico è l’ordinanza della Guardia costiera, ufficio circondariale marittimo di Carloforte, emessa due giorni fa, il 22 settembre. Vista l’istanza – accolta – della società viene stabilito che «tutte le unità in navigazione nei pressi del mezzo impiegato (...) dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza, prestando massima attenzione alle eventuali segnalazioni ottico acustiche che il personale preposto ai lavori dovesse loro rivolgere e adottando ogni misura aggiuntiva, ritenuta idonea, ad evitare ogni possibile pericolo». Il provvedimento è accompagnato da una mappa costellata di coordinate: il tratto di mare interessato inizia da Portoscuso e va verso nord ovest, per decine di chilometri. L’ipotesi è che l’Orca II debba studiare i fondali sui quali passerà il cavo che dovrebbe portare a terra l’energia prodotta dalle turbine.

Il progetto

I dettagli del progetto sono noti: i primi documenti per la valutazione d’impatto ambientale sono stati presentati il 7 aprile 2023 al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Ma già prima, a giugno 2020, era arrivata la richiesta di autorizzazione unica e quella per la concessione demaniale marittima su due milioni e mezzo di metri quadrati di superficie. L’obiettivo è l’installazione di 42 turbine flottanti che avranno un’altezza massima di 310 metri sul livello dell’acqua. Torri gigantesche che, pur piazzate anche a 40 chilometri dalla costa, sarebbero visibili da terra. Produrrebbero, dichiarano i progettisti, «1647 GWh all’anno di energia (...) in grado di alimentare il fabbisogno di circa 610 mila famiglie». Quasi tutta la Sardegna.

La società

La società proponente, una Srl, fa capo ad una joint venture tra Copenaghen Infrastructure Partners (Cip) e Green It. La prima è una società danese di gestione di fondi specializzata nell'offerta di investimenti in infrastrutture energetiche a livello globale. La seconda è una compagine a sua volta composta da Eni Plenitude (51%) e Cassa Depositi e Prestiti (49%). Dallo Stato fatto a società per azioni e dalla sua cassaforte, in sostanza.

La procedura

Un iter lungo e travagliato, visti anche la complessità del progetto e il valore degli investimenti. Il tempo delle eventuali contestazioni è finito: dopo un primo rinvio e la fornitura di una corposa mole di integrazioni, il termine per presentare eventuali pareri è scaduto lo scorso giugno. I Comuni hanno detto no a raffica, la commissione tecnica ministeriale per la Via si sarebbe già pronunciata e ora si attende l’indirizzo del ministero della Cultura: la resa dei conti è vicina.

