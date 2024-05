Assalto energetico, il paese alza la voce: il Consiglio dice no 

Le richieste di installazione di parchi agrivoltaici a Guspini, se messe assieme, corrisponderebbero alla superficie di oltre 1.700 campi da calcio. È questo uno dei dati allarmanti emersi ieri durante il Consiglio comunale convocato contro l’assalto indiscriminato del territorio. “No alla speculazione energetica e ai mega impianti sul territorio di Guspini” questo il punto all’ordine del giorno che ha richiamato nell’aula consiliare anche comitati e singoli cittadini e che è passato all’unanimità.

Il dibattito

«Guspini è il terzo comune della Sardegna per richieste di connessione e dal 2022, ben quindici progetti (uno dei quali sospeso su richiesta del proponente) interessano il territorio comunale», ha detto l’assessore all’ambiente Marcello Serru. I numeri sono eloquenti: impianti agrivoltaici e, in subordine, impianti eolici per una potenza complessiva di picco di oltre 700 MW, con la conseguente occupazione dell’agro per circa 1.200 ettari, di cui oltre 360 ettari (3,6 chilometri quadrati) sarebbero coperti da pannelli fotovoltaici.

Forte sostegno dei presenti alla decisione del Consiglio di difendere il territorio e promuovere uno sviluppo sostenibile. L’ordine del giorno è stato votato all’unanimità e ora sarà trasmesso alle sedi istituzionali. «Esiste la necessità di una transizione energetica, ma nell’interesse prioritario del comune e dei cittadini e non attraverso questi approcci speculativi di multinazionali e imprenditori che minacciano di danneggiare l’agricoltura, i siti archeologici e il paesaggio – ha sottolineato il sindaco Giuseppe De Fanti –. In questo modo viene violentato il territorio modificandone l’aspetto perché il ricorso all’agrivoltaico massivo ha gravi conseguenze sia a livello paesaggistico, ma anche sulla fertilità del suolo e sulla sua possibilità d’uso fino all’abbandono della tradizionale pratica agricola. Noi chiediamo alla cittadinanza di alzare la voce assieme a noi». Già in programma manifestazioni a Neapolis ai primi di giugno.

«Siamo contrari a uno stravolgimento irreversibile del nostro territorio a favore di attività industriali travestite da finto ecologismo», dichiarano i capigruppo Marcello Pistis di Impàri e Maurizio Mele dei Riformatori. «La Sardegna ha già raggiunto il tetto di rinnovabili e questo assalto potrebbe essere deleterio per l’agricoltura. Sollecitiamo la Giunta regionale affinché si rispettino i territori», sono le parole di Ferdinanda Mandis, capogruppo Pd. «È necessario coinvolgere attivamente le comunità locali nella definizione di linee guida per l'installazione di impianti rinnovabili per tutelare il paesaggio rurale e promuovere un uso sostenibile dell'ambiente», ha sostenuto l’assessora Francesca Tuveri.

Il paese

La causa è stata condivisa dal pubblico. Danilo Serpi ha proposto: «Dobbiamo mettere in atto azioni importanti per chiedere alla Regione di tutelare il territorio. I sindaci in prima fila». Giuseppe Garau ha aggiunto: «Le persone vengono in Sardegna per il paesaggio e la natura, se venissero modificate perderemmo il nostro valore». Laura Cadeddu, del comitato No Megacentrale, promotrice con il Consiglio comunale dell’ordine del giorno: «La Regione individui le aree idonee per le rinnovabili». Marco Usai ha aggiunto: «Rischiamo di finire come a Furtei, i proclami di ricchezza e di posti di lavoro della miniera d’oro hanno lasciato solo inquinamento». Sandro Garau, segretario cittadino del Pd, ha concluso: «Dobbiamo chiedere che le leggi vengano cambiate perché non possiamo combattere questa battaglia da soli».

