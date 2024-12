Assalto di Bellavista: testimoni smemorati a vent’anni dai fatti 

Dall’assalto alla base militare di Bellavista sono passati vent’anni. Talmente tanti che la maggior parte dei testimoni, ieri in Corte d’assise a Cagliari, ha dichiarato di avere ricordi offuscati dei fatti per i quali sono stati citati in udienza. In più, dei quattordici testimoni attesi ieri quattro sono deceduti. Tre erano assenti giustificati e dunque a rispondere alle domande della Corte si sono presentati in sette, fra cui Rocco Meloni, attuale vicepresidente del Consorzio industriale, al quale è stato chiesto conto di una conversazione avuta con Luigi Piras, uno degli imputati, rispetto a un mezzo bruciato in un terreno di sua proprietà. Nel blitz che risale al 24 settembre 2004 tre banditi avevano rubato 13 mitragliatori Beretta, 22 caricatori e altra attrezzatura consegnata da un piantone sotto la minaccia delle armi. Per il pm della Dda di Cagliari, Danilo Tronci, ci sarebbe un filo che unisce l’assalto di Bellavista con la sparizione dell’operaio di Tortolì, Marco Ferrai, l’uccisione dei suoi genitori, Nino Ferrai e Mariangela Bangoni, e il delitto di Angelo Tangianu, di Arzana. A giudizio figurano, a vario titolo, Angelo Balzano (avvocato Mario Solanas), Giangiuseppe Ferrai (Stefano Piras) e Luigi Piras (Paolo Pilia), di Arzana, Armando Mameli (Marcello Caddori) e Paolo Mulas, di Tertenia, Salvatore Mereu, di Tortolì (Bruno Pilia), e Fabrizio Demontis (Mario Canessa), di Escalaplano. Prossima udienza fissata per il 17 febbraio. (ro. se.)

