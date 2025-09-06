Assalto dell’Italia a Doncic e ai quarti 

Contro la Slovenia (e non solo contro Luka Doncic) per entrare tra le migliori otto d’Europa. Oggi alle 17.30 (RaiSport e Sky Sport) l’Italia affronta la prima sfida a eliminazione diretta sul parquet di Riga. Chi vince trova la Germania (85-58 al Portogallo). Avanti anche Turchia (85-79 alla Svezia), Lituania (88-79 alla Lettonia) e Finlandia (92-86 alla Serbia). Oggi si giocano anche Polonia-Bosnia (ore 11), Francia-Georgia (14.15) e Grecia-Israele (20.45).

«Per partite come questa contro la Slovenia non ci sono grandi motivazioni da trasmettere ai ragazzi. Sarà un piacere e voglio che siano felici di scendere in campo. So bene che c'è un percorso estremamente complicato ma ho grande fiducia in loro» dice il ct dell'Italbasket, Gianmarco Pozzecco. Doncic? «Impossibile fermarlo perché non riescono a farlo neanche Nba. Dovremo stare attenti a lui e a tutte le situazioni che è capace di creare in campo».

RIPRODUZIONE RISERVATA