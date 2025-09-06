VaiOnline
EuroBasket.
07 settembre 2025 alle 00:32

Assalto dell’Italia a Doncic e ai quarti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Contro la Slovenia (e non solo contro Luka Doncic) per entrare tra le migliori otto d’Europa. Oggi alle 17.30 (RaiSport e Sky Sport) l’Italia affronta la prima sfida a eliminazione diretta sul parquet di Riga. Chi vince trova la Germania (85-58 al Portogallo). Avanti anche Turchia (85-79 alla Svezia), Lituania (88-79 alla Lettonia) e Finlandia (92-86 alla Serbia). Oggi si giocano anche Polonia-Bosnia (ore 11), Francia-Georgia (14.15) e Grecia-Israele (20.45).

«Per partite come questa contro la Slovenia non ci sono grandi motivazioni da trasmettere ai ragazzi. Sarà un piacere e voglio che siano felici di scendere in campo. So bene che c'è un percorso estremamente complicato ma ho grande fiducia in loro» dice il ct dell'Italbasket, Gianmarco Pozzecco. Doncic? «Impossibile fermarlo perché non riescono a farlo neanche Nba. Dovremo stare attenti a lui e a tutte le situazioni che è capace di creare in campo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

energia

«Troppe violazioni nei progetti, i sindaci difendano l’Isola con noi»

Parla Maria Grazia Demontis, presidente del Coordinamento Gallura 
Alessandra Carta
Commercio

Abiti e borsette, quando il lusso  è di seconda mano

Cresce nell’Isola il mercato dell’usato e c’è chi ne ha fatto una professione 
Sara Marci
Monito dal Colle

«Il mondo ha bisogno dell’Europa»

Mattarella: mai lanciato guerre, no alla fiaba della superiorità autocratica 
La guerra

Albanese: «Nella Striscia una tragedia disumana»

La relatrice Onu a Seneghe: la Palestina ce la farà 
Antonio Masala