Assalto delle vespe, chiude l’ex Vetreria 

Sono più grandi delle vespe normali: lunghe 2-3 centimetri, di colore giallo e arancione. Le hanno avvistate, all’inizio dell’estate a Is Mirrionis e San Michele. Poi le segnalazioni e le richieste di intervento ai vigili dei Fuoco si sono moltiplicate e sono arrivate ogni giorno da tutti i quartieri. Annidate sotto i tetti, nelle intercapedini dei palazzi, nelle fessure e i buchi dei lavori edili, nei parchi, le vespe orientalis, gli insetti che stanno invadendo la città, continuano a gettare nel panico residenti e commercianti, turisti e lavoratori. Ieri, dopo l’allarme di un cittadino che mentre passeggiava col cane si è trovato di fronte uno sciame, e il successivo l’intervento di Vigili del Fuoco e polizia municipale, il Comune ha deciso in via precauzionale la chiusura del parco dell’ex Vetreria di Pirri e solo questa mattina, dopo l’ultimo sopralluogo della Proservice, la ditta che si occupa della disinfestazione, deciderà (verosimilmente) sulla riapertura.

Il Comune

«Poiché il nido delle vespe non è stato immediatamente individuato, il servizio parchi e verde pubblico ha provveduto in via precauzionale a evacuare le persone presenti nel parco e a chiudere l'accesso», afferma l’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi. E aggiunge: «L’amministrazione comunale in collaborazione con la Città metropolitana e gli addetti della Proservice stanno provvedendo alla bonifica dell'intero parco. Il nido è stato trovato in un intercapedine tra la ferrovia e il muro di cinta dell’area cani al lato della ferrovia. Tuttavia, a scopo precauzionale, decideremo lunedì mattina, dopo l’ultimo sopralluogo degli esperti, sulla riapertura del parco». «La vespa orientalis in Italia è una specie nota, invitiamo i cittadini a stare tranquilli e a utilizzare atteggiamenti di buon senso e avvisare le autorità competenti in caso di avvistamento», sottolinea Maria Laura Manca, presidente della Municipalità.

L’allarme

A lanciare l’allarme, ieri a fine mattinata, un giovane che passeggiava col cane nell’area riservata. «Si è trovato all’improvviso una gigantesca macchia arancione dove erano concentrate centinaia di vespe e immediatamente ha dato l’allarme», racconta un funzionario del Comune, ieri alla Vetreria. per lo spavento, l’uomo è corso via e il movimento ha fatto volare lo sciamo di vespe che all’improvviso si sono sparse nell’aria. «Sono arrivate anche all’interno del bar», racconta Yoetis, una dipendente del locale. «Abbiamo avuto paura e siamo scappati. A vederle così da vicono, grandi, di quel colore arancione e giallo, e tutte assieme, un po’ di paura mettono».

La decisione

Immediato, come detto, l’arrivo delle squadre dei vigili del Fuoco, degli agenti della polizia municipale e degli addetti della Proservice che dopo aver identificato la specie nella vespa orientalis hanno “sigillato” il nido trovato nell’intercapedine del muro di cinta. Chiusa subito l’area cani, chiuso immediatamente anche il bar, in pochi minuti il Comune ha deciso l’interdizione del parco per motivi di sicurezza. «L’amministrazione comunale», si legge nella nota diffusa in serata dal Comune, «invita le cittadine e i cittadini alla massima collaborazione. Aggiornamenti saranno forniti tempestivamente sulla riapertura del Parco ex Vetreria, non appena concluse le operazioni di messa in sicurezza». Oggi, salvo la scoperta di un nuovo nido da parte degli operatori, il Parco dovrebbe riaprire al pubblico.

