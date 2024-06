Assalto delle rinnovabili, ora è scontro nell’Isola 

Alessandra Todde attacca Gilberto Pichetto Fratin sulla bozza del decreto aree idonee. Nel frattempo lo scontro sull’assalto eolico si è spostato anche all’interno dell’Isola, con FdI che accusa la presidente della Regione di «mentire» e di «fare scaricabarile con il Governo». Andando con ordine, a due settimane dal vertice al ministero dell’Ambiente e alla luce della bozza che non tiene conto delle istanze sarde, ieri Todde ha ammesso di essersi «sentita presa in giro come rappresentante della Sardegna: abbiamo un territorio che in questo momento è sotto attacco, e riteniamo opportuno difenderci con ogni strumento e con ogni modalità. Questo tipo di atteggiamento del Governo sicuramente mina anche a una collaborazione futura».

L’attacco

Dopo un tavolo con i capigruppo del Campo largo, il presidente del Consiglio regionale e i due presidenti delle commissioni quarta e quinta, la governatrice ha ricordato le richieste fatte al ministro: «Sappiamo che per la normativa europea la Sardegna deve ottemperare al burder sharing, cioè sobbarcarsi il suo carico di rinnovabili da sviluppare nell’Isola, e noi abbiamo chiesto che potessimo decidere noi dove localizzare queste autorizzazioni perché abbiamo beni identitari da proteggere e territori agricoli da difendere». La seconda istanza è legata all’off-shore che «deve poter concorrere per il 100% per il raggiungimento dell’obiettivo, e non solo per il 40%». E invece, «dal ministero abbiamo ricevuto una relazione sull’eolico off-shore a dir poco offensiva». Questi i presupposti «su cui si poteva trovare un accordo, che non sono rispondenti alla bozza che abbiamo visto, e sui quali abbiamo fatto convergere dieci Regioni oltre la nostra nella conferenza tecnica Stato-Regioni». Ma siccome nessuno è stato preso in considerazione, «allora adesso andiamo al confronto diretto».

Sulla stessa linea l’assessore all’Industria Emanuele Cani: «La bozza è assolutamente irricevibile e non in linea con quanto avevamo concordato, soprattutto perché dà la possibilità a tutti i soggetti che hanno presentato pratiche e istanze in questi mesi di poter andare avanti senza alcun impedimento». Ora, ha detto Cani, «ci prendiamo qualche giorno e se non otteniamo ciò che chiediamo è difficile che saremo collaborativi». D’altra parte, «sulla base dell’ultima bozza del decreto è difficile continuare a collaborare». Ieri, comunque, «abbiamo rilevato, e non avevamo dubbi, una perfetta unità di intenti tra la Giunta e il Consiglio regionale, almeno per quanto riguarda la maggioranza». Oggi, intanto, l’assessore prenderà parte alla Conferenza unificata delle Regioni convocata per analizzare le richieste che provengono dalle diverse realtà territoriali.

Il centrodestra

Con la minoranza di centrodestra, che a Roma fa riferimento proprio al Governo di Giorgia Meloni, la strada è molto in salita. «La presidente dichiara di sentirsi presa in giro dal Governo nazionale, ma a sentirmi presa in giro sono io come sarda e come parlamentare rappresentante delle istituzioni», attacca la senatrice di FdI Antonella Zedda, «a noi risulta che la presidente e l'assessore non abbiano ancora depositato nessun tipo di controproposta, dopo l’invio della proposta di modifica che il governo ha trasmesso. Mi risulta che la Regione abbia ricevuto da attenzione su due punti che il governo ha scelto di inserire all'interno del decreto». Ora, «la presidente dismetta i panni della campagna elettorale perenne e inizi a governare la Sardegna». Stesso tenore nelle dichiarazioni di Francesco Mura, deputato di FdI: «Oggi la governatrice scarica le sue responsabilità sul Governo che si è limitato a proporre una mappa alla Regione sulla base del decreto Draghi-Todde». Affonda il colpo anche il parlamentare della Lega Dario Giagoni: «La presidente della Regione continua a strumentalizzare la questione eolico off-shore e a gettar fango sul Governo gratuitamente. Spero vivamente che questo suo atteggiamento, caratterizzato da conduzione di eterna campagna elettorale, si possa concludere a seguito delle consultazioni per il rinnovo del Parlamento europeo e si possa ritornare a dialogare con serietà e soprattutto senza raccontare menzogne ai cittadini sardi che hanno dato fiducia a questa maggioranza». Ieri Todde ha fatto riferimento a due strumenti per opporsi: il ddl sulla sospensione per diciotto mesi della realizzazione di impianti, e il lavoro dei parlamentari sardi, a qualsiasi parte politica appartengano. Soprattutto questa seconda strada non sembra praticabile. (ro. mu.)

