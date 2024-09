Assalto delle rinnovabili: «La speculazione è nei numeri smisurati» 

«La transizione energetica, come impostata da Draghi in avanti, è insostenibile per la Sardegna». Giovanni Cossu è un ingegnere industriale di Cagliari. È stato lui a scrivere e illustrare la memoria anti-speculazione presentata in audizione alle Commissioni quarta e quinta del Consiglio regionale. Era giugno. L’Aula si stava preparando a votare la moratoria della Giunta Todde, approvata il 5 luglio.

Ingegnere, quindi boccia i decreti di Draghi e Pichetto Fratin?

«La riconversione tecnologica è finalizzata a produrre meno sostanze inquinanti tenendo in equilibrio presenza antropica e ambiente. Di qui la sostenibilità. Che però è totalmente inesistente quando si impongono 6,2 gigawatt ad un’Isola che produce già il 36 per cento di energia rinnovabile, con 1.357,2 gigawattora di fotovoltaico e 1.660 di eolico. Sono dati ufficiali di Terna aggiornati al 2022. Le due voci valgono rispettivamente il 16,73 per cento e il 20,46 del monte totale sardo, pari a 13.395 gigawattora. Di questi, 8.112 rappresentano i consumi, è il 60,56 per cento, mentre il resto viene esportato».

A quanto si arriverebbe con i 6,2 gigawatt aggiuntivi?

«Equivarrebbero a un incremento del 280 per cento rispetto alla potenza dei generatori attualmente installati e alimentati da Fer, cioè da fonti energetiche rinnovabili. A che serve tutto questo?».

Lo deve dire lei.

«A nulla. È solo speculazione. Peraltro: i decreti Draghi e Pichetto Fratin prevedono il raggiungimento del 40 per cento entro il 2030. Ripeto: la nostra Isola è già al 36».

Oggi qual è la situazione energetica in Sardegna?

«Sempre dai dati Terna del 2022, gli ultimi asseverati, nell’Isola risultano installati elettro-generatori per una potenza elettrica efficiente lorda pari a 4,744 gigawatt, a fronte dei quali la componente termoelettrica è di 2,501 gigawatt. Ma a differenza del resto d’Italia dove la produzione elettrica avviene attraverso la combustione di metano, in Sardegna si utilizza il carbone in gran parte. Dalle rinnovabili si ricavano i restanti 2,243 gigawatt».

Non basterebbe lavorare unicamente sulla conversione di quei 2,501 gigawatt?

«Non lo vuole nemmeno Terna».

In che senso?

«In un approfondimento sul Tyrrhenian link, la spa-gestore delle reti di trasmissione, nonché committente del cavo sottomarino, non contempla nemmeno la possibilità che il sistema energetico sardo si tenga in equilibrio con le rinnovabili. Terna, una volta spente le centrali a carbone di Portovesme e Fiume Santo, dice che saranno necessari da 550 a 1.250 megawatt di capacità di generazione termoelettrica di nuova installazione. Da produrre con il metano, che la Sardegna non ha».

Un pasticcio. E per di più con le rinnovabili ignorate.

«C’è dell’altro. Per coprire il fabbisogno della nostra Isola, il che significa erogare energia evitando i black-out, bastano 1,4 gigawatt nelle ore di massimo assorbimento, con una punta verso gli 1,5 nel mese di agosto. Così dalle 8 alle 18. Nel resto della giornata si scende a circa 700 megawatt. Anche attraverso questi numeri si può leggere la sproporzione di quei 6,2 gigawatt aggiuntivi».

La Sardegna esporta poco meno del 40 per cento dell’energia prodotta, pari a 5.283 gigawattora.

«Lo fa con i cavi Sapei e Sacoi. Il primo ha una potenza di targa, cioè nominale, di 1.000 megawatt; quella del secondo, allo stato attuale, è pari a 300. Ma quando sul Sacoi finiranno i lavori di aggiornamento, si arriverà a 400 megawatt. Il Tyrrhenian link, invece, ha una potenza di targa di altri 1.000 megawatt. Ma nessuno parla della dispersione con cavo marino, che è pari al 5 per cento dell’energia trasportata ogni cento chilometri».

Ne parliamo adesso: li fa i calcoli sulla dispersione?

«Considerando che il Tyrrhenian link misurerà 502 chilometri nel tratto che va dalla progettata Stazione di conversione a Selargius all’approdo di Fiumetorto in Sicilia, si può stimare una perdita secca di oltre il 33 per cento dell’energia trasportata. A questo valore si arriva perché alla dispersione su base chilometrica va aggiunto intanto un 4 per cento di perdite derivanti dalla conversione da corrente alternata a corrente continua. C’è poi un ulteriore 4 per cento sul passaggio inverso: una volta che l’energia arriva alla stazione di approdo, la corrente continua deve essere ri-trasformata in alternata».

L’inghippo dove sta?

«Chi vende l’energia a Terna, non è che applica uno sconto pensando alla dispersione. Ma non succede nemmeno che Terna ci rimetta. In bolletta esiste un’apposita voce sulle perdite, per cui sono sempre gli utenti dei servizi elettrici che si devono accollare il costo. Un sovraprezzo che ricade su tutti i cittadini. Nessuno escluso. A ben vedere, anche il Tyrrhenian link ha tutta l’aria di essere un’operazione di business e va fermata. Per i sardi è solo l’ennesima servitù, senza alcun vantaggio».

