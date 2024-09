Assalto delle rinnovabili, 37 progetti vanno avanti «Ora il ddl aree idonee»  

Trentasette procedure in corso per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili: quattro eolici, ben trentatré fotovoltaici. La richiesta delle autorizzazioni risale a prima della moratoria della Giunta che, infatti, vieta espressamente solo la realizzazione di nuove strutture. Moratoria che la presidente della Regione Alessandra Todde comunque difende. L’ha fatto anche ieri, in occasione del vertice di maggioranza convocato proprio per fare il punto sugli effetti del provvedimento approvato dal Consiglio regionale a maggio, e impugnato dal Governo con richiesta di sospensiva, e per un confronto sul disegno di legge Aree idonee su cui l’esecutivo sta ancora lavorando.

Lo scontro

«Il Governo si sta comportando in modo incredibile con la Sardegna», ha dichiarato, «ricordo che una sospensiva, al di là della Valle d’Aosta che aveva utilizzato la legge dell’Austria in tempi di Covid, non è mai stata utilizzata in settant’anni. Sarebbe uno sgarbo istituzionale gigantesco nei confronti di un’Isola che sta cercando di difendersi in tutti i modi dall’assalto degli speculatori». Il 20 settembre la Corte Costituzionale potrebbe fissare l’udienza per decidere sulla sospensiva. Anche per questo, la governatrice ha deciso di accelerare sul ddl di attuazione del decreto Aree idonee di Pichetto Fratin che dovrebbe essere approvato in Giunta «tra il 15 e il 20 settembre»: «Vogliamo che in Consiglio regionale sia discusso il più velocemente possibile», ha sottolineato. Persino prima del testo funzionale al commissariamento delle aziende sanitarie.

Un passaggio del tavolo di coalizione (hanno partecipato i segretari dei partiti, i capigruppo e gli assessori) è stato dedicato alla Pratobello 24. La proposta di iniziativa popolare che si fonda sulla competenza primaria della Sardegna in materia urbanistica ha già ottenuto settantamila sottoscrizioni e sta per approdare in Consiglio regionale. Ieri al vertice, la presidente ha detto agli alleati che non intende alzare le barricate sulla Pratobello. Il problema è che, ha aggiunto a riunione conclusa, «questa legge è una moratoria pura: serve un lavoro scientifico e puntuale per mettere paletti normativi a difesa del nostro territorio. Ed è quello che stiamo facendo con la nostra legge che definisce aree idonee, non idonee, ordinarie e vincolate». Detto questo, «comprendiamo che chi ha firmato è molto preoccupato dalla speculazione energetica, un problema che ci riguarda tutti».

Le voci

Per il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, «la maggioranza non potrà trascurare la mobilitazione di decine di migliaia di persone, in ogni caso il testo seguirà alla lettera lo Statuto e le regole che impongono un iter prestabilito per la discussione delle leggi volute dai cittadini». «Lo scopo della maggioranza», ha commentato il capogruppo del Pd Roberto Deriu, «è quello di far passare la paura ai sardi, cioè allontanare lo spettro delle speculazioni, del consumo di suolo e soprattutto della dipendenza energetica dell'Isola».

Nel pomeriggio, le commissioni Urbanistica e Attività produttive riunite in seduta comune hanno ascoltato gli assessori a Industria, Ambiente ed Enti locali sull’individuazione delle aree idonee e non idonee, sull’aggiornamento del piano energetico regionale e la costituzione dell’agenzia regionale dell’energia.

