VaiOnline
Oliena.
14 settembre 2025 alle 00:24

Assalto dei visitatori alle Cortes 

Pienone nelle strutture ricettive, oggi giornata conclusiva della rassegna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È un appuntamento consolidato quello di Cortes Apertas per Oliena, paese che ha avviato per primo la manifestazione nel 1996, con un crescendo che va di anno in anno fra tradizione e innovazione. Dopo l’apertura di venerdì sera, ieri un’intensa giornata di eventi che andranno avanti anche oggi dove il filo conduttore è il pane tra tradizione, cultura e innovazione. Nelle strutture ricettive si registra il tutto esaurito a conferma del gradimento dei visitatori.Oggi la tappa conclusiva con artigiani, massaie, produttori e artisti, impegnati per valorizzare le eccellenze locali. Alle 11 il seminario “II pane, memoria di un popolo”, poi un nuovo show cooking sul Carasau.

Il Comune

Dice il presidente del Consiglio comunale Guglielmo Puligheddu: «La comunità è unita per la buona riuscita degli eventi e accogliere al meglio i turisti». In attesa del trentennale del 2026 Puligheddu aggiunge: «Anche in questa edizione, il lavoro con la collega Annarita Magrini e l’amministrazione comunale tutta, insieme ad associazioni e produttori, è stato importante. La sinergia che ci lega alla Camera di commercio ha fatto in modo che l’offerta turistica mettesse in rete le nostre eccellenze. E così le strutture ricettive che registrano il sold out».

Camera di commercio

Dice il presidente della Camera di commercio, Agostino Cicalò: «Siamo soddisfatti della collaborazione che ci lega alla comunità di Oliena e così a tutte le altre del circuito Autunno in Barbagia. Quest’anno, il nostro ente con l’Aspen sta concentrando maggiori energie per valorizzare l’artigianato che rappresenta un fiore all’occhiello di cui andare fieri. Abbiamo selezionato degli artigiani che valorizzeranno le loro produzioni, tra i vicoli storici, portando i visitatori alla scoperta di un mondo unico».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Cagliari, così siamo tutti Felici

Sconfitto il Parma con Mina e il primo gol in Serie A dell’esterno: finisce 2-0 
Il focus

Pale e pannelli solari senza veri limiti: «Assist a chi specula»

Fonti rinnovabili, la rivolta dei sindaci sardi  contro le regole che favoriscono gli impianti 
Al. Car.
Sanità

Tumori, in Sardegna pochi screening: «Così si muore di più»

Cervice, mammella e colon retto: adesioni sotto le medie nazionali 
Cristina Cossu
Regione

M5S, cambia il coordinatore regionale

Per il posto di Ettore Licheri è in pole la collega senatrice Sabrina Licheri 
Roberto Murgia
Intervista

Lega, via al nuovo corso «Saremo il baricentro degli autonomisti sardi»

Il segretario regionale Michele Ennas: nell’Isola una maggioranza fallimentare 
Roberto Murgia
Russi in Gallura

Undici maxi ville restituite a Kantor, re dei fertilizzanti

Il magnate fuori dalla black list Ue Maxiyacht a distanza di sicurezza  
Andrea Busia
Turismo

Un’estate infinita, tutti in spiaggia a prezzi scontati

Gli stabilimenti balneari aperti anche a ottobre con costi ridotti 
Gianni Agus Ivan Murgana
Il personaggio

Billo Vistosu, bomber tra i box del mercato «Qui da quarant’anni»

Nato e cresciuto nel rione Sant’Elia è factotum della struttura comunale 
Andrea Artizzu
Il caso

Meloni: sale l’odio, la sinistra lo giustifica Il Pd: sei incendiaria

Conte: il Governo moderi i toni Piantedosi: aggiorniamo le scorte 