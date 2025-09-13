Assalto dei visitatori alle Cortes 

È un appuntamento consolidato quello di Cortes Apertas per Oliena, paese che ha avviato per primo la manifestazione nel 1996, con un crescendo che va di anno in anno fra tradizione e innovazione. Dopo l’apertura di venerdì sera, ieri un’intensa giornata di eventi che andranno avanti anche oggi dove il filo conduttore è il pane tra tradizione, cultura e innovazione. Nelle strutture ricettive si registra il tutto esaurito a conferma del gradimento dei visitatori.Oggi la tappa conclusiva con artigiani, massaie, produttori e artisti, impegnati per valorizzare le eccellenze locali. Alle 11 il seminario “II pane, memoria di un popolo”, poi un nuovo show cooking sul Carasau.

Il Comune

Dice il presidente del Consiglio comunale Guglielmo Puligheddu: «La comunità è unita per la buona riuscita degli eventi e accogliere al meglio i turisti». In attesa del trentennale del 2026 Puligheddu aggiunge: «Anche in questa edizione, il lavoro con la collega Annarita Magrini e l’amministrazione comunale tutta, insieme ad associazioni e produttori, è stato importante. La sinergia che ci lega alla Camera di commercio ha fatto in modo che l’offerta turistica mettesse in rete le nostre eccellenze. E così le strutture ricettive che registrano il sold out».

Camera di commercio

Dice il presidente della Camera di commercio, Agostino Cicalò: «Siamo soddisfatti della collaborazione che ci lega alla comunità di Oliena e così a tutte le altre del circuito Autunno in Barbagia. Quest’anno, il nostro ente con l’Aspen sta concentrando maggiori energie per valorizzare l’artigianato che rappresenta un fiore all’occhiello di cui andare fieri. Abbiamo selezionato degli artigiani che valorizzeranno le loro produzioni, tra i vicoli storici, portando i visitatori alla scoperta di un mondo unico».

