Assalto dei turisti ai bagni di bar e ristoranti 

Sono uno degli aspetti negativi che impedisce il gran salto di qualità di una città che vorrebbe diventare turistica. Con l’arrivo dell’estate e delle navi che riversano nel centro migliaia di persone, la mancanza di servizi igienici pubblici diventa un problema serio. I turisti in caso di bisogno e non avendo alternative, sono costretti a battere in ritirata dove capita (i cantieri infiniti sono ottimali per avere angoli discreti) o chiedere ospitalità a bar o ristoranti. Sabato e domenica i locali dei quartieri del centro storico sono stati presi d’assalto da lunghe file di vacanzieri che aspettavano impazienti il loro turno. Eppure ci vorrebbe poco per imitare la grandi capitale europee che garantiscono pagamenti elettronici, sistemi autopulenti e un euro per l’accesso.

L’assalto ai bagni

Alessandro Olisterno, gestore di un bar di via Baylle, parla senza mezzi termini di «Assalto». Un arrembaggio che si registra soprattutto d’estate in coincidenza con lo sbarco dei croceristi. «Non consumano e intasano gli spazi, però mi metto nei loro panni e con pazienza cerco di assecondarli. Sabato e domenica – aggiunge – abbiamo contato oltre 60 persone che chiedevano di poter andare in bagno. Soprattutto il centro storico ha necessità di servizi igienici pubblici sistemati nei punti strategici». Il problema si amplifica di notte. «Molti non trovano di meglio che appartarsi in uno degli angoli del cantiere infinito di via Dettori». Gli effetti si riscontrano la mattina successiva: «Una puzza irresistibile».

La situazione cambia leggermente a Villanova, un quartiere non ancora finito nel perimetro dei croceristi. «Riscontriamo qualche difficoltà soprattutto con l’arrivo delle navi, domenica almeno 50 di loro hanno usufruito dei nostri servizi», afferma Andrea Setzu, titolare di un locale in piazza San Giacomo. «C’è un po’ di fastidio, bisogna starci dietro, occuparsi della pulizia, della carta igienica e del sapone. Il locale è piccolo ma abbiamo preferito sacrificare gli spazi per creare bagni decenti». Qual è la soluzione? «La città non è curata a sufficienza, pensate che la domenica non è previsto il servizio di pulizia».

I servizi igienici

In città sono funzionanti tre servizi igienici gestiti dal Comune: piazza Garibaldi, piazza Ingrao e piazza Costituzione. Muffa, umido, calcinaci, bagni per disabili fuori uso, aree promiscue tra uomini e donne e lavandini otturati. Non sempre, nonostante l’impegno del personale della coop che si occupa della gestione, sono decenti. A questi si aggiungono i sette servizi igienici pubblici del Poetto, più di Marina Piccola, di proprietà della Regione.

L’assessora

L’assessora Luisa Giua Marassi. «Lo scorso weekend la città ha registrato 80 mila visitatori per Monumenti Aperti e l'arrivo di ben tre navi da crociera. L'amministrazione sta valutando alternative decorose ai bagni chimici, da posizionare nel weekend nelle zone della movida. Come sempre, bisogna considerare la manutenzione degli stessi, che si aggira intorno ai 400 euro al giorno. Costi che inciderebbero sulla Tari. Il fenomeno delle navi da crociera è diventato una costante, per cui sarebbe utile valutare insieme all'Autorità portuale delle soluzioni di decoro».

