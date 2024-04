Assalto dei ladri ai locali del centro 

In principio l'allarme era concentrato nella zona tra viale Colombo e Santa Maria. Da qualche tempo invece i furti alle attività commerciali stanno interessando anche altre strade della città da via Garibaldi, a via Porcu, a via Vittorio Emanuele.

Il raid

L’ultima incursione è proprio in via Vittorio Emanuele appena tre giorni fa nel locale Poke Bowl and bar, dove per altro i ladri erano già entrati altre tre volte negli ultimi mesi.Hanno spaccato vetro e infissi ma una volta dentro il bottino è stato magro: qualche bottiglia di vino perché in cassa non c’era niente.Dal momento che erano entrati già tre volte - spiega il responsabile Singh Ravinder, 24 anni – avevamo preso l’abitudine di non lasciare più niente in cassa. Ma i danni sono ingenti e siamo stanchi di tutto questa situazione. Ogni volta dobbiamo cambiare porta e vetri, fare denuncia, tenere chiuso il locale per qualche giorno. Una situazione assurda tanto che adesso stiamo pensando di trasferirci».

La prima incursione è datata dicembre nel giorno di Natale. «Ed era stata quella con le conseguenze più pesanti perché non eravamo preparati», aggiunge Ravinder. «Avevano preso 1000 euro dalla cassa e ovviamente distrutto infissi e cose varie e dalle telecamere avevamo visto che bevevano tranquillamente il vino». Poi perché forse ai ladri piacciono le festività, altra incursione a Pasqua, «Avevano preso il monitor delle telecamere, 200 euro e il telefono del locale». Non contenti, «Erano tornati due giorni dopo. Sul bancone avevamo trovato anche una siringa. Adesso abbiamo paura che possano entrare anche quando ci siamo ancora noi e che ci possano persino fare qualcosa. Non sappiamo davvero più cosa fare». Degli episodi che hanno coinvolto gli altri locali. «Il problema è generale ma non si può andare avanti così. Bisogna intensificare i controlli perché lavorare in queste condizioni sta diventando davvero difficile».

L’amarezza

Ancora ieri mattina la porta divelta e il vetro spaccato giacevano all’ingresso del locale. «Non è bello accogliere in questo modo i clienti», dice ancora il responsabile. «Lavoriamo bene, abbiamo tanti clienti che ci apprezzano e che vengono a mangiare qui e queste cose non dovrebbero accadere. Uno investe per far bene e da un momento all’altro ti distruggono tutto, non ci sentiamo sicuri». Tra l’altro la sera via Vittorio Emanuele, nel cuore del centro storico è una strada piuttosto isolata che favorisce episodi di questo tipo.

RIPRODUZIONE RISERVATA