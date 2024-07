Assalto con proiettili da guerra 

Incontri ravvicinati con pallottole di altro tipo. Sono quelli avuti da vigilantes, carabinieri e agenti della Polstrada durante l’operazione di stampo bellico avvenuta ccontro Vedetta 2 Mondialpol. Assalite, le forze dell’ordine e la struttura, con proiettili reperiti da mercati delle armi modificate, con taratura mirata a obiettivi di guerra. Come attesterebbero i bossoli rinvenuti sulla scena di via Caniga, teatro di oltre 150 spari esplosi in poco più di un quarto d’ora. Targati 7.62 x 54, lunghezza in millimetri di cartucce posizionate negli immancabili AK 47 ma che, per composizione e capacità d’impatto, sono irrintracciabili nella libera vendita.

La tecnica

E il cuore di queste pallottole non è solo di piombo, soppiantato invece, questa l’ipotesi, da leghe di tungsteno e alluminio. Con uno scopo rigoroso: perforare. Perché il piombo in solitaria tende a schiacciarsi nell’impatto mentre l’altro composto, raggiunto l’obiettivo, si dirama come un fungo, provocando danni ad ampio raggio. Un effetto visto sulla garitta, le finestre dell’istituto e sul parabrezza dell’autovettura dei carabinieri, accorsa per prima sul posto. Colpita con tecnica da cecchino sul motore, rendendolo inservibile e causando lo stallo dei militari. Che ben poco avrebbero potuto fare in risposta all’armamentario dei banditi con una M12, capace di una gittata da 70 metri massimo, al cospetto di kalashnikov in grado di correre per un chilometro. Armi “dopate”, come scritto, da un amalgama introvabile in Italia nei canali ufficiali e magari acquisite oltreconfine in scenari spesso citati in questi casi, come gli ex paesi dell’est.

Ma aldilà degli ordigni, si nota una volta di più come il commando fosse ben addestrato all’impresa anche nell’accedere alla sala conta. Raggiunta, sembrerebbe, con una carica di esplosivo calibrata il giusto, evitando così di vanificare l’assalto con azioni controproducenti. Il tutto avvenuto senza risposte delle guardie giurate, ligie nell’assecondare i protocolli e preservare il maggior numero di banconote possibile.

La protesta

D’altra parte il confronto sarebbe stato impari, e inutile, per una categoria divenuta, con sempre più frequenza, il bersaglio di aggressioni simili. Per allontanare il mirino dalle vite dei vigilantes, oggi si terrà il sit-in dei sindacati di categoria, sia a Sassari che Cagliari davanti alle prefetture, dalle 10 alle 12. Protesta che ha avuto anche l’endorsement di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin regionali. «Tutti i lavoratori e le lavoratrici, in particolare quelli delle banche - scrivono in un comunicato - sovente a contatto con i servizi di vigilanza e con i loro addetti, esprimono la propria solidarietà al personale della Mondialpol, alle forze dell’ordine e a tutti i cittadini». E chiamano a raccolta le città per una battaglia a favore della sicurezza del territorio e delle persone che riguarda tutta la comunità isolana.

