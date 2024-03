Ancora un assalto con il fuoco a Quartu. Due auto sono state distrutte in un attentato ai danni di una concessionaria sulla statale 554. Due bombe incendiarie, che non hanno avuto conseguenze, sono state recuperate in un’altra rivendita. Episodi inquietanti che si sommano al rogo che, il 28 febbraio, nella zona, era divampato sempre in una rivendita, distruggendo un furgone e tre auto. I carabinieri non escludono un collegamento.

