Assalto a un portavalori sulle strade della Baronia. Un commando di quattro banditi, ieri a metà mattina tra Torpe e Lodè, non ha esitato a sparare contro il blindato della Mondialpol per convincere il vigilante (viaggiava da solo in direzione Posada) ad aprire il portellone. I malviventi sono fuggiti con il bottino, si parla di 100mila euro, a bordo di due auto. Una è stata ritrovata.

