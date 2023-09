Assalto armato al furgone delle sigarette 

Un commando di banditi armati ha assaltato un furgone che trasportava sigarette, rapinando tutto il carico. È accaduto lungo la provinciale 56, al bivio tra Talana e Urzulei. Qui la banda è entrata in azione bloccando il mezzo con delle pietre disposte in fila lungo l’asfalto. Il furgone stava arrivando da un deposito provinciale dei Monopoli ed era diretto a Talana dove avrebbe dovuto effettuare le consegne alle tabaccherie. Dopo essersi impossessati di parte del carico, i banditi sono risaliti sulla loro auto (rubata) dirigendosi a valle. Ma una volta innestata la prima sono passati sopra le stesse pietre che avevano sistemato sulla carreggiata forando le gomme. Non è chiaro se le abbiano danneggiate tutte e quattro, ma quel che è certo è che quando sono arrivati all’altezza del ponte di Coa ’e Serra hanno dovuto abbandonare il mezzo e si sono dileguati a piedi facendo perdere le loro tracce. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei. Quanti erano? Ammontare del bottino? I particolari sono avvolti dal massimo riserbo.

L’assalto

Tornano a colpire le bande di rapinatori specializzati negli assalti ai furgoni di sigarette. L’ultima azione è dell’altro ieri, lungo la strada che collega Talana e Urzulei a Lotzorai. Proprio al bivio tra Talana e Urzulei i rapinatori con armi pronte a sparare hanno bloccato uno dei furgoni che percorre le strade del territorio per consegnare tabacchi. Evidentemente il commando conosceva bene giorni e orari del servizio. Hanno racimolato un piccolo cumulo di pietre gettandolo in mezzo alla strada per frenare la corsa del furgone. Quando il mezzo, dopo aver affrontato i tornanti a sud di Urzulei, stava per imboccare le salite verso Talana, i banditi hanno agito con sangue freddo. È in quell’istante che è scattato l’assalto. I rapinatori erano appostati sul ciglio della strada e si sono fiondati verso l’autista del camioncino intimandogli di aprire le portiere. Sono stati attimi di terrore e i banditi hanno agito in pochi istanti per evitare di essere sorpresi.

La fuga

I banditi hanno caricato in auto diverse casse di sigarette. Compiuto l’assalto, dovevano soltanto scappare a tutta velocità per evitate di incorrere in spiacevoli incontri con le forze dell’ordine o essere notati da altri automobilisti. Ma proprio mentre partivano uno o più pneumatici hanno fatto attrito con le pietre utilizzate per sbarrare la strada al furgone. Inconveniente non messo in conto che ha rallentato la fuga della banda verso Lotzorai. Tanto che a un certo punto, arrivati all’altezza di Coa ‘e Serra, i banditi hanno pensato bene che fosse il caso di abbandonare l’auto e fuggire a piedi. I carabinieri della compagnia di Lanusei sono arrivati sul posto e avviato le indagini, serratissime, per risalire ai responsabili della rapina.