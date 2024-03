Assalto all’ufficio postale per 800 euro 

Avrebbero voluto sbancare l’ufficio postale di Lotzorai, ma l’assalto ha fruttato appena 800 euro. Probabilmente da dividere a metà tra i due banditi. Che, armati e mascherati, poco dopo le 13 di ieri hanno fatto irruzione nella sede di via Roma dove hanno puntato la pistola all’impiegata e al direttore. «Dacci i soldi della cassa», hanno intimato alla dipendente. A quell’ora la cassaforte era chiusa e i due malviventi si sono dovuti accontentare di un bottino magrissimo, addirittura inferiore alla penultima rapina messa a segno nello stesso ufficio. Il blitz è durato pochi istanti, giusto il tempo di mettere in chiaro le cose con gli impiegati e mettere in tasca i soldi. Poi si sono dileguati nei vicoli dell’abitato, facendo perdere le loro tracce. Gli danno la caccia i carabinieri della compagnia di Lanusei.

L’assalto

I banditi conoscevano bene la zona e quasi certamente, nei giorni precedenti, hanno perlustrato l’area dove è in corso il cantiere per la sostituzione della condotta idrica. Sapevano pure che alle 13 gli operai avrebbero sospeso i lavori per andare a pranzo. In quel tratto è stato istituito il senso unico alternato e i banditi potrebbero aver atteso il rallentamento della viabilità per infilarsi nell’ufficio, in quel momento sguarnito di clienti. Pistola in mano e passamontagna ben calato sul volto, i due banditi hanno minacciato i due dipendenti di Poste Italiane che stavano avviando le ultime operazioni contabili prima della chiusura dello sportello. Gli impiegati hanno consegnato le banconote custodite in cassa e i due malviventi hanno pensato bene di scappare benché la somma non poteva certo considerarsi abbondante. Tutti i loro movimenti sono stati ripresi dalle telecamere interne e gli investigatori, coordinati dalla pm di Lanusei Giovanna Morra, confidano di trovare qualche indicazione, qualche dettaglio utile per identificare i rapinatori, forse sostenuti da un complice rimasto in macchina nei dintorni per allontanarsi .

Caccia all’uomo

Con la richiesta d’intervento al 112 è scattato il piano antirapina con posti di blocco e controlli a tappeto sul territorio. I carabinieri di Santa Maria Navarrese e del Nucleo operativo e radiomobile, intervenuti pochi istanti dopo il fatto, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’assalto a mano armata. Fondamentali nell’attività di indagine potrebbero essere le immagini registrate dal circuito interno di videosorveglianza e quelle di eventuali telecamere esterne, installate in abitazioni o attività commerciali.