Assalto alle piscine, il sindaco: mi dimetto 

Fatta l’ordinanza, Chicco Usai pensava di vivere giorni più sereni. Invece, gli escursionisti continuano ad affollare le piscine naturali come se quel provvedimento non fosse mai stato adottato. E lui, sindaco di Ussassai fresco di secondo mandato, sentendosi solo e abbandonato nella crociata anti-invasione alza le braccia: «Chiamerò il prefetto per annunciare le mie dimissioni». L’ha detto ieri pomeriggio, mentre si trovava nella zona delle piscinette naturali in cui ha vietato la balneazione e l’acquatrekking a tutela dell’ambiente. «Ma qui ci sono seri problemi di ordine pubblico e io non ho nessuno che mi aiuti per i controlli. A questo punto ci penserà un commissario».

Invasione costante

L’ordinanza di lunedì scorso è passata in sordina, almeno tra gli escursionisti più selvaggi. Anche ieri decine di auto erano in sosta lungo la statale che apre verso l'oasi delle piscinette. L’assalto è costante. «Io mi ritrovo da solo. La polizia locale non dispone di un organico sufficiente a effettuare i controlli adeguati alla situazione. Ho anche parlato con l’assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi, alla quale ho chiesto il supporto della Forestale. Ho sentito i carabinieri, ma anche loro non hanno opportunità di intervenire. La situazione è ingestibile e insostenibile».

Ipotesi dimissioni

Il primo cittadino, emesso il provvedimento, ha accertato la costante presenza di escursionisti che, nonostante fossero stati affissi i cartelli di divieto, facevano il bagno. Tanti sono stranieri. «Ho dovuto avvertire dei turisti inglesi che erano all’interno di una piscina». Ma a questo punto l’ipotesi dimissioni prende corpo.

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