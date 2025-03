Assalto alle falde del Limbara 

Una trentina di progetti di agrivoltaico in itinere nel territorio di Tempio e sempre nella stesso territorio il piano Smart Grid (sostenuto dal Comune) per la realizzazione di “un’isola energetica di micro rete” che prevede anche stazioni di accumulo, impianti a biogas e a idrogeno: è solo l’assaggio della carica dei nuovi investimenti in Gallura su impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e solare. E al pacchetto tempiese bisogna aggiungere un nuovo impianto agrivoltaico nel territorio di Luras (sessanta ettari nella zona di Silonis). Sull’altro versante del Limbara c’è il progetto di Edison localizzato nei territori di Berchidda, Monti, Loiri Porto San Paolo e Olbia per un parco eolico denominato “Berchidda”, composto da 10 aerogeneratori. I player internazionali delle energie alternative amano il nord est dell’Isola e su alcune iniziative si va allo scontro. I sindaci sono allarmati, il Coordinamento Gallura anti speculazione eolica ha convocato per sabato prossimo a Tempio un incontro al quale sono invitati tutti i primi cittadini del territorio.

Il caso Tempio

La situazione di Tempio è molto complessa. La giunta guidata dal sindaco Gianni Addis, in accordo con la Regione e i centri vicini, ha individuato un’unica area idonea, che è la ex Zir Alta Gallura. Si possono realizzare impianti all’interno della zona industriale e nelle cosiddette aree Buffer (fasce da 300 a 500 metri intorno a stabilimenti industriali, cave e miniere). E infatti a ridosso della ex Zir ci sono già diverse impianti fotovoltaici. Il Comune poi ha varato un piano Smart Grid che prevede una quota minima di espropri, sempre nella fascia Bluffer della ex Zir, per una serie di impianti di proprietà pubblica: sistemi di accumulo elettrochimico all’interno di container, impianto solare fotovoltaico asservito a una stazione di produzione idrogeno green, un impianto a biogas e un sistema per la captazione, separazione e stoccaggio di CO2. Il Comune è contrario a tutti gli altri progetti fuori dall’area idonea, ma per il Coordinamento Gallura (che sabato prossimo chiede un confronto diretto con gli amministratori) è in atto un assalto nelle aree di pregio ambientale alle pendici del Limbara.

Tutti contro

Non ci sono invece margini di trattativa (tutti i sindaci sono contrari) per l’agrivoltaico di Silonis (Luras) e per il parco eolico Edison di Berchidda. Dice il sindaco berchiddese, Andrea Nieddu: «Siamo contrarissimi alle pale eoliche nella zona di San Salvatore. Non ci sono discussioni da aprire e i colleghi di Olbia, Monti e Loiri sono sulla stessa linea».

RIPRODUZIONE RISERVATA