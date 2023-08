Assalto alle dune, Maria Pia a rischio 

«La pineta di Maria Pia è un malato grave. Presenta dei sintomi che non vanno sottovalutati». Emanuele Farris dell’Università di Sassari, presidente della sezione sarda della Società Botanica Italiana, lancia l’allarme sulla foresta urbana di Alghero e, soprattutto, sul suo delicato sistema dunale. Il Comune di Alghero ha già segnalato le zone off-limits con degli appositi cartelli, in modo che non ci siano dubbi su dove sia consentito stendere l’asciugamano. Gli accumuli sabbiosi che si trovano nella zona retrostante la spiaggia, infatti, spesso e volentieri vengono occupati dai bagnanti, incuranti dei divieti. Una pratica proibita: basti considerare che sulle dune non è concesso nemmeno l’attraversamento.

Ordinanza disattesa

Esiste già un’ordinanza, ma evidentemente non è sufficiente, così gli uffici dell’assessorato all’Ambiente hanno provveduto ad acquistare della nuova cartellonistica in italiano e in inglese. «Una ottima iniziativa, – commenta il biologo – ma non basta. I maggiori problemi sono nel versante a mare. La duna di Maria Pia è “decapitata”, come troncata, – avverte l’esperto –, si vedono i ginepri con le radici a nudo e manca quella parte fondamentale che si chiama “duna embrionale” che è costituita da piccole dune ricoperte da piante erbacee perenni che hanno la funzione di imbrigliare la sabbia e fare in modo che l’erosione non avanzi. Quella parte manca completamente per la pressione antropica».

Misure urgenti

Serve marcare gli accessi, costringere i bagnanti a percorrere dei camminamenti obbligati. «Occorre sensibilizzare e informare – aggiunge Farris – investire una piccola quota della tassa di soggiorno per la produzione di depliant, un piccolo decalogo delle buone pratiche, coinvolgendo gli operatori del territorio. Se ogni bar, ogni chiosco, ogni stabilimento insieme alla bibita e al caffè servisse un depliant per spiegare ai turisti come ci si comporta sulle dune, sarebbe già una gran cosa». L’associazione SardegnaAmbiente si è di recente occupata della pineta di Maria Pia, sollecitando maggiori controlli. «Nonostante la presenza di numerosi cartelli in spiaggia – spiegano - numerose persone continuano a sostare con sdraio, asciugamani e ombrelloni». Un altro accorgimento utile, secondo l’associazione, sarebbe quello, sul versante mare, di delimitare con delle corde l’area dunale. Non ultimo, sostituire le vecchie passerelle in legno ormai logore, rotte e, in alcuni casi, inesistenti.

