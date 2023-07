Cresce la tensione in Niger ed è sempre più concreta l'ipotesi che il golpe guidato dal generale Abdourahamane Tchiani, possa portare a un intervento militare. Lo hanno detto a chiare lettere i Paesi dell'Ecowas, riuniti a Abuja, lanciando alla giunta di Niamey un ultimatum di una settimana per ristabilire l'ordine. Ma anche Parigi si è detta pronta a «reagire con decisione» se fossero attaccati i cittadini francesi e i loro interessi, dopo che migliaia di manifestanti pro-golpe hanno manifestato, tentando l'assalto all'ambasciata francese a Nimey mentre sventolavano bandiere russe e inneggiavano a Mosca. Alcuni hanno cercato di entrare nell'edificio, altri invece hanno strappato la targa con la scritta Ambasciata francese in Niger, prima di calpestarla e sostituirla con bandiere russe e nigerine.

Viva Putin, Viva la Russia, Abbasso la Francia, hanno gridato i manifestanti, prima di essere dispersi dai lacrimogeni. Macron «non tollererà alcun attacco contro la Francia e i suoi interessi», ribadendo il sostegno a ogni iniziativa per il ripristino dell'ordine costituzionale e al ritorno del presidente Bazoum.

