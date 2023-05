Assalto alla villetta, rimandato l’interrogatorio del ferito 

Il raid è stato compiuto verso le 21 di mercoledì: quattro o cinque banditi hanno raggiunto in auto la villetta in via Lago Alserio, hanno parcheggiato il mezzo sul retro dell’abitazione e hanno fatto irruzione, ma i lori movimenti notati dall’interno della villetta. Aliberti, non è rimasto a guardare, probabilmente ha cercato di convincere gli sconosciuti, tutti mascherati, ad allontanarsi. Avrebbero chiesto soldi e gioielli. L’ipotesi è ancora da confermare, in attesa che la vittima racconti tutto ai carabinieri.

L'uomo è fuori pericolo, ma finora non è stato possibile interrogarlo: un atto necessario per cercare di ricostruire l'accaduto al più presto. Le indagini sono condotte dai capitani Michele Cerri e Pietro Lucania, dal tenente Ignazio Cabras e dal luogotenente Francesco Cantarelli. Finora sono state sentite una decina di persone, ma al momento non si trova nemmeno un testimone. C’è anche da dire che c’è un forte riserbo da parte delle forze dell’ordine. Ieri si è parlato di un fermo, ma la notizia è stata seccamente smentita.

Nessuno fra le persone interrogate avrebbe visto nulla. Nessuno avrebbe sentito lo sparo e neppure il rombo dell’auto allontanarsi a tutta velocità con i banditi a bordo. Per questo, i carabinieri della Compagnia di Quartu aspettano soprattutto il consenso dei medici per poter interrogare la vittima della fallita rapina in villetta nel litorale.

L’indagine va avanti senza soste, tra interrogatori e anche qualche perquisizione. L’obiettivo è far luce sull'assalto di mercoledì sera alla villetta di via Lago di Alserio a Capitana. Un blitz in piena regola, con uomini mascherati e armati che volevano soldi e dove si è rischiato davvero moltissimo. E alla fine il padrone di casa, Riccato Aliberti, 48 anni, è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco che lo costringe da tre giorni in ospedale. Quasi un miracolo, visto che il proiettile ha raggiunto l’uomo ma non ha toccato organi vitali.

L’indagine va avanti senza soste, tra interrogatori e anche qualche perquisizione. L’obiettivo è far luce sull'assalto di mercoledì sera alla villetta di via Lago di Alserio a Capitana. Un blitz in piena regola, con uomini mascherati e armati che volevano soldi e dove si è rischiato davvero moltissimo. E alla fine il padrone di casa, Riccato Aliberti, 48 anni, è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco che lo costringe da tre giorni in ospedale. Quasi un miracolo, visto che il proiettile ha raggiunto l’uomo ma non ha toccato organi vitali.

Nessuno fra le persone interrogate avrebbe visto nulla. Nessuno avrebbe sentito lo sparo e neppure il rombo dell’auto allontanarsi a tutta velocità con i banditi a bordo. Per questo, i carabinieri della Compagnia di Quartu aspettano soprattutto il consenso dei medici per poter interrogare la vittima della fallita rapina in villetta nel litorale.

L'uomo è fuori pericolo, ma finora non è stato possibile interrogarlo: un atto necessario per cercare di ricostruire l'accaduto al più presto. Le indagini sono condotte dai capitani Michele Cerri e Pietro Lucania, dal tenente Ignazio Cabras e dal luogotenente Francesco Cantarelli. Finora sono state sentite una decina di persone, ma al momento non si trova nemmeno un testimone. C’è anche da dire che c’è un forte riserbo da parte delle forze dell’ordine. Ieri si è parlato di un fermo, ma la notizia è stata seccamente smentita.

Il raid è stato compiuto verso le 21 di mercoledì: quattro o cinque banditi hanno raggiunto in auto la villetta in via Lago Alserio, hanno parcheggiato il mezzo sul retro dell’abitazione e hanno fatto irruzione, ma i lori movimenti notati dall’interno della villetta. Aliberti, non è rimasto a guardare, probabilmente ha cercato di convincere gli sconosciuti, tutti mascherati, ad allontanarsi. Avrebbero chiesto soldi e gioielli. L’ipotesi è ancora da confermare, in attesa che la vittima racconti tutto ai carabinieri.

Di certo, a un certo punto è partito dal gruppo un colpo d’arma da fuoco (forse un fucile, più probabilmente una pistola), che ha raggiunto il padrone di casa a un fianco. Il proiettile non è poi uscito. A questo punto, i banditi hanno avuto paura, hanno indietreggiato e si sono allontanati, recuperando l’auto con la quale erano arrivati e facendo perdere le tracce.

A quel punto, sono partite le segnalazione al 112 e al 118. Il padrone di casa è stato caricato a bordo di un’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, dov’è tuttora ricoverato. I carabinieri della Compagnia quartese si sono messi subito al lavoro per cercare di chiarire tutti i dettagli dell’assalto in villetta: la caccia è in corso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata