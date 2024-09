Assalto alla sede del Pd sardo: danni ingenti 

Un’incursione che fa male. Molto male. Perché comunque la si interpreti – furto, atto vandalico o pesante avvertimento – è stata violata la sede di un partito politico. Nel mirino dei ladri-vandali sono finiti gli uffici del Pd sardo, in via Emilia a Cagliari, “casa” anche della Fondazione Berlinguer e di diverse associazioni attive nel sociale. Dopo aver forzato una finestra che dà sul cortile interno, un malvivente (ma quasi certamente ad agire sono state più persone) ha sfasciato tutto: arredi, porte e vetrate, mettendo sottosopra ogni stanza. Secondo le prime indagini svolte dagli agenti della Digos, insieme agli esperti della Scientifica e ai poliziotti della Squadra volante, l’obiettivo erano i soldi: alla fine sono stati portati via 150 euro recuperati in due cassetti. Ingenti i danni. Non sono stati trovati segni o scritte che possano collegare l’incursione a un atto di matrice politica. Inoltre sono stati risparmiati simboli e bandiere del Pd.

La condanna

Solidarietà al Pd e una dura condanna di quanto successo sono state immediate. «Massima vicinanza a tutta la comunità democratica sarda», il messaggio della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein. «Ci auguriamo che presto vengano individuati i responsabili, ma sia chiaro: chiunque sia e per qualsiasi motivo lo faccia, non riuscirà mai a fermare il nostro impegno, tanto meno se pensa di farlo con gesti intimidatori. Avanti per ciò in cui crediamo».

I dubbi

Gli inquirenti, con gli elementi raccolti fino a questo momento in particolare dagli investigatori della Digos coordinati dal dirigente Antonio Nicolli, propendono per l’incursione con la finalità del furto. I poliziotti sperano di trovare delle telecamere che abbiano ripreso il blitz, avvenuto durante la notte tra lunedì e ieri, o almeno una delle fasi. Diversa l’interpretazione del segretario del Pd, Piero Comandini, e del presidente, Giuseppe Meloni: «Le indagini sulla matrice dell’episodio sono in corso e faranno chiarezza. Tutte le stanze sono state prese d’assalto: porte scardinate e per terra i vetri frantumati. Dubitiamo che chi è entrato sia venuto qui per rubare». Per Comandini e Meloni si è trattato di un gesto «vigliacco e incivile che mina la rappresentanza e la partecipazione democratica, sia del partito che delle tante associazione che operano in sede, valori che ognuno deve assolutamente difendere». L’obiettivo del Pd sardo «è rimettere in ordine e ripartire. Non abbiamo paura di quanto accaduto ma è sicuramente un gesto vile tutto da leggere».

La scoperta

L’allarme è stato dato ieri mattina. È stato Tore Ruggeri della Fondazione Belinguer a scoprire quanto accaduto durante la notte. «Sono entrato dal lato di via Mandrolisai», è il suo racconto, «a differenza di quanto faccio solitamente, passando dall’ingresso di via Emilia. Ho subito notato il tubo che finiva all’interno della finestra del bagno. Ho pensato avessero allagato la sede. Invece devono aver usato il tubo per raggiungere il terrazzo e poi entrare da una finestra». In tanti, una volta venuti a conoscenza dell’incursione, hanno raggiunto via Emilia. E il presidente Tore Cherchi e il legale rappresentante della Fondazione, Gianni Piras, hanno commentato: «Considerata la storia e le finalità della sede, reputiamo possibile la matrice politica. Resta in ogni caso la gravità del fatto». Rabbia e preoccupazione anche da parte dei giovani Democratici della Sardegna: «Questo episodio dimostra come i luoghi della politica stiano tornando ad essere bersaglio di violenze e offese che nulla hanno a che vedere con la vita democratica di un paese civile», hanno sottolineato nella loro pagina Facebook.

Le ricerche

Sul posto anche la Soprintendente archivistica della Sardegna, Monica Grossi per accertarsi della situazione degli archivi storici della Fondazione che, fortunatamente, non sono stati danneggiati. Per tutta la mattina gli agenti della Digos, insieme ai colleghi delle volanti e agli specialisti della Scientifica, hanno controllato se i ladri avessero lasciato delle tracce utili alle indagini. Le telecamere presenti nell’edificio della sede del Pd non avrebbero ripreso niente di utile. Per questo i poliziotti hanno cercato se ci fossero altri impianti di videosorveglianza nella zona. Qualcosa è stato recuperato e verranno analizzate le immagini per ora recuperate. Si ipotizza un’azione di almeno due persone, probabilmente tre, che hanno raggiunto la zona in auto. Dopo aver scavalcato il muro di cinta si sono trovati nel giardino: hanno avuto tutto il tempo di salire, usando probabilmente un tubo corrugato, sulla terrazza e da lì forzando una finestra di entrare nello stabile. Una volta dentro hanno danneggiato di tutto, mettendo a soqquadro le stanze al primo e secondo piano. E portando via, secondo i primi accertamenti, 150 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA